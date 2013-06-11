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Polise molotof atanların belinde silah mı var?

Polisin Taksim Meydanı’na yaptığı müdahale sırasında aniden ortaya çıkıp organize bir şekilde polise saldıran bazı kişiler dikkat çekti.

11 Haziran 2013 13:51

Taksim Meydanı’na yapılan müdahale sırasında ortaya çıkıp polise molotof atan kişiler sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Molotof atan kişilerin polis müdahalesi ile aynı anda ortaya çıktığı ve organize bir şekilde polise saldırıda bulunduğu yazıldı.

Eylemcilerin kim olduklarını bilmedikleri bu kişilerin, Gümüşsuyu’ndan ilerleyen polislerle beraber meydana geldiği iddia ediliyor.

Ajansların geçtiği bir fotoğrafta ise polise molotof kokteyli ve havai fişek atan bir eylemcinin belindeki kabarıklığın silah olduğu öne sürüldü.
 
Havai fişek atan aynı kişinin daha sonra polise molotof kokteyli ile de saldırdığı görüldü.

 

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