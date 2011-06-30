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POLİSE MOLOTOF ATAN KİŞİ TUTUKLAMA NUSAYBİN (A.A)

30 Haziran 2011 00:09

-POLİSE MOLOTOF ATAN KİŞİ TUTUKLAMA NUSAYBİN (A.A) - 29.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Nusaybin ilçesinde 3 gün önce bir banka şubesi önünde devriye nöbeti tutan polislere molotofkokteyli attıkları belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, molotofkokteyli attığı güvenlik kameralarından tespit edilen 14 yaşındaki M.S.A'yı gözaltına aldı. M.S.A emniyetteki sorgusunun ardından sevkedildiği Nusaybin Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

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