Polise mayınlı tuzak: 3 yaralı

Van'da polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılarca yola döşenen uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Patlamada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nda görevli 5 polis ile 1 işçinin içinde bulunduğu zırhlı araç, Kazlı Göl mevkisinden geçtiği esnada PKK mensuplarınca yola döşenen uzaktan kumandalı mayın patlatıldı.
Patlamada, komiser Melih Uğur Parlak ile polis memuru Yunus Doğan ve gümrük müdürlüğünde görevli Nihat Gürsün yaralandı.
Ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.