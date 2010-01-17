T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polise mayın satmak istedi!

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir kişi polislere mayın satmak isterken suçüstü yakalandı. Zanlının yanında 24 adet anti tank mayını ele geçirildi.

17 Ocak 2010 02:00

T24 - Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir kişi polislere mayın satmak isterken suçüstü yakalandı. Zanlının yanında 24 adet anti tank mayını ele geçirildi.


Polis ihbar üzerine alıcı kılığına girerek Suriye uyruklu anti mayın satıcısı İ.E.H ile Harran'da bir arazide buluştu.

Polis bir süre pazarlık yaptı ve durumu anlamaya çalıştı, sonra da zanlı gözaltına alındı. Zanlının yanında her biri 3 kilo 25 gram ağırlığında ve içinde 2 kilo patlayıcı TNT'nin bulunduğu 24 adet anti tank mayını ile 70 adet ateşleme fünyesi ele geçirildi.

Zanlı Harran Emniyeti’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis mayınların nerede üretildiğini araştırıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24