Polise mayın satmak istedi!

T24 - Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir kişi polislere mayın satmak isterken suçüstü yakalandı. Zanlının yanında 24 adet anti tank mayını ele geçirildi.





Polis ihbar üzerine alıcı kılığına girerek Suriye uyruklu anti mayın satıcısı İ.E.H ile Harran'da bir arazide buluştu.



Polis bir süre pazarlık yaptı ve durumu anlamaya çalıştı, sonra da zanlı gözaltına alındı. Zanlının yanında her biri 3 kilo 25 gram ağırlığında ve içinde 2 kilo patlayıcı TNT'nin bulunduğu 24 adet anti tank mayını ile 70 adet ateşleme fünyesi ele geçirildi.



Zanlı Harran Emniyeti’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis mayınların nerede üretildiğini araştırıyor.