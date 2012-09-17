Polise 'lan' diyen avukata 14 ay hapis cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden açılan davalarda çıkan gerginlikler nedeniyle İstanbul Barosu'nun yazar Elif Şafak'ın yargılandığı duruşmayı izlemekle görevlendirilen avukat Uğur Poyraz'a, kendisini adliyeye almayan polis amirine "Sen ne haltsın lan" dediği iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Poyraz'ın "bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat gelmediği" gerekçesiyle verilen cezayı ertelemedi. Kararın Yargıtayca onanması durumunda 55 yaşındaki ünlü ceza avukatı 9 ay hapis yatacak.

Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesindeki haberine göre; Avukat Uğur Poyraz, Elif Şafak'ın bir dönem yazar ve aydınlara yönelik çok sayıda dava açılmasına neden olan TCK'nın 301. maddesinden yargılandığı davada, şikayetçi taraf ile Şafak'ın avukatları arasında gerginlikler yaşanması nedeniyle İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına gözlemci sıfatıyla duruşmayı izlemeye gitti. Ancak Beyoğlu Adliyesi'ndeki polisler Poyraz'ı içeri almadı. Poyraz'ın avukat olduğunu ve Baro adına gözlemci olarak duruşmaya katılacağını söylemesine rağmen polislerin izin vermemesi üzerine dönemin Beyoğlu Başsavcısı, halen CHP milletvekili olan Ercan Cengiz'e gitti. Başsavcı Cengiz'in izin vermesine rağmen polislerin içeri almamakta ısrar etmesi ve polis amiri Ahmet Beyhan'ın polislere "Atın o pislikleri dışarı" demesi üzerine tartışma yaşandı. Avukat Poyraz üçüncü defa gittiği Başsavcının devreye girmesiyle adliyeye girebildi. Ancak polisler daha sonra kendi aralarında tutanak tutup Poyraz'ın, polis amiri Beyhan'a, "Sen ne haltsın ulan" dediğini iddia etti. Bu tutanak üzerine Poyraz hakkında açılan dava, 6 yıl sonra bitti.



'Sen ne haltsın lan' sözü yüzünden 9 ay yatacak



Başkan Ahmet Müşteba Özbek ile hakim üyeler Selahaddin Elitaş ve Gönül Nuran İspir'den oluşan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmasında, "Ben böyle bir söz söylemedim. 55 yaşında avukatım, söylesem 'söyledim' derdim. Ama Savcılık 'lan' sözümüzü hakaret kabul ediyorsa, diyecek sözümüz yoktur" demesine rağmen, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Poyraz'ın "Suçlu değilim, beraatimi istiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemiyorum" sözlerini gerekçe göstererek, 3 yıl ve daha az ceza verilen suçlarda hükmün 5 yıllığına ertelenmesini düzenleyen CMK'nın 231. maddesinin uygulanmamasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinde düzenlenen ve 2 yıl ve daha az hapis cezalarının ertelenmesini düzenleyen 51. maddesini de uygulamadı. Mahkeme kararında avukat Poyraz'ın "bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat gelmediği" gerekçesiyle cezayı ertelemedi. Böylece Yargıtay'ın onaması halinde Poyraz 9 ay cezaevinde kalacak. 1 yıl 2 ay da mesleğini yapamayacak.



'Sisteme itiraz edersen kafanı kırıyorlar'



Poyraz, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, hakkında ceza verilmesi ve ertelenmemesini avukat haklarıyla ilgili yürüttüğü mücadeleye bağladı. Poyraz, halen Ergenekon davasında tutuklu olan avukat Kemal Kerinçsiz'in suç duyurusu üzerine açılan davaada iki taraf avukatları arasında sürtüşmeler yaşandığının bildirilmesi üzerine gözlem yapmak izin görevli olarak adliyeye gittiğini ve polislerin kendilerini içeri almadığını anlattı. Dışarda şiddetli bir yağmur olduğunu ve kendi çalışma alanlarına alınmadığını söyleyen Poyraz, polislere "Burası benim işyerim, sen kimsin beni işyerime sokmuyorsun" dediğini ama "halt" ve "lan" kelimelerini kullanmadığını söyledi.

Poyraz, yasalar uyarınca, duruşma boyunca savcının ayağa kalkmadığı durumlarda avukatların da ayağa kalkmadığını ve sanık olarak avukatlarıyla beraber oturduğunu, mahkeme heyetinin de bunları birer baskı unsuru olarak duruşma tutanağına geçirdiğini belirterek, "Sisteme yasalar çerçevesinde bile itiraz ederseniz kafanızı kırıyorlar" dedi.