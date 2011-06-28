-POLİSE KIZDI MOTOSİKLETİNİ YAKTI ADIYAMAN (A.A) - 28.06.2011 - Adıyaman'da, bir kişi polisin ceza yazmasına kızarak motosikletini yaktı. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Turgut Reis Mahallesi'nde Yunus B'nin kullandığı 02 FY 457 plakalı motosikleti durdurdu. Polis, evraklarını incelediği Yunus B'ye trafik sigortası olmadığını tespit ederek ceza yazdı ve kaskını takması konusunda uyardı. Kaskını takmak istemeyen ve ''takmıyorum, buna da ceza yazın'' diyerek polisle tartışan Yunus B, ''bu cezayı ödemem, motoru da yakarım'' diyerek çakmağıyla motosikletin benzin deposunu tutuşturdu. Alev alan ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale geldi. Yunus B. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.