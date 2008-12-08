Polise kimlik sordular, dayak yediler

Avukata neden öpüştün dayağı

‘Polise kimlik sorun’ uyarısından sonra vatandaşların ‘polis dayağı’ iddiaları arttı. İstanbul’da DTP’li Erol polis dayağına maruz kaldığını söylerken, Bodrum’da bir yat kaptanı da polisin copla ayağını kırdığını öne sürdüAvcılar’daki müzikholde polis kılığına girmiş kişilerin yarattığı dehşetin ardından yetkililerin ‘polise kimlik sorun’ uyarısına rağmen ‘Kimlik sorduk, dayak yedik’ iddiaları bitmek bilmiyor.DTP’li bir yönetici kimlik sorduğu polislerin kendisini darp ettiğini öne sürerken, Avcılar’da ‘kimlik sorma dayağı’ iddiası emniyet tarafından yalanlandı.İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde dün açıklama yapan DTP Bahçelievler ilçe yöneticisi Mustafa Erol, partisinin Beyoğlu’ndaki il binasından çıktığı sırada kendisine kimlik soran 3 sivil polis tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.‘Kimliğinizi görebilir miyim?’ dediği polislerin kendisini darp ettiğini iddia eden Erol, bu durumu belgeleyen sağlık raporunu henüz almadığını söyledi.Öte yandan Avcılar’da polisten kimlik soran bir kişinin güvenlik güçlerince dövüldüğü iddiası emniyet tarafından yalanlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi: “Araçtan inmesi istenen sürücü, ‘Sizin polis olduğunuzu nereden bileyim? Kimlik gösterin’ dedi. Kimlik gösteren polis memuruna şahıs yumruk attı. İki görevliyi yaralayarak kaçmaya başlayan sürücü, ekip otosunda da mukavemetini sürdürmüş, başını otonun camına vurmuş, aracın camını kırmıştır.”İzmir’de kiracılarından dayak yediğini öne süren Ömer Ardahan ile 3 oğlu, şikâyet için gittikleri karakolun bahçesinde polislerden dayak yediklerini iddia etti. Yetkililer, aile bireylerinin karakoldaki kiracılarıyla tartıştıklarını, ekiplerin ayırdığını, küfür ve dayak olayının gerçekleşmediğini söyledi.Bodrum’da iki sivil polis memuru tarafından copla dövüldüğünü ileri süren ve sol bacağında kırık tespit edilen yat kaptanı Cengiz Genç (üstte) ‘polise mukavemet’ suçundan gözaltına alındı. Genç kefaletle serbest bırakıldı. Polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldı.