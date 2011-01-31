-POLİSE İNTERNETTEN ŞİKAYET DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın mahalle polisine internet üzerinden ulaşarak, şikayet ve önerilerini ileteceği Web Üzerinden Mahalle Polisine Erişim Projesi'ni Şubat ayının sonunda uygulamaya koyacak. Polisin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmasını amaçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm illere yayılan Toplum Destekli Polislik (TDP) uygulaması ile güvenlik hizmetlerini vatandaşın da desteğiyle daha etkin şekilde yürütüyor. TDP şubelerinde görevli mahalle polisleri, sorumluluk alanlarında, vatandaşlarla doğrudan temasa geçerek, bir yandan suçu oluşmadan önlemeye çalışıyor, diğer yandan da mahallelinin sorunlarına çözüm arıyor. Mahallelerdeki elektrik ve su sorunundan, çocuk parkı, kaldırım, asfalt ve ışıklandırma sıkıntısına kadar birçok konunun çözümünde görev alan mahalle polisleri, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları rapor halinde ilgili kurumlara aktararak çözüme katkı sağlıyor. Mahalle polisi uygulamasından olumlu sonuç alan Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mahallesinden sorumlu polise daha kolay ulaşması için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şubat ayının sonunda uygulamaya konulacak Web Üzerinden Mahalle Polisine Erişim Projesi ile vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresiyle e-devlet üzerinden sisteme girerek mahallesinden sorumlu polisin kim olduğunu öğrenebilecek. İnternet sitesinde mahalle polisinin bir fotoğrafı bulunacak. Vatandaşlar, mahalle polisine mail yoluyla ulaşarak, şikayet ve önerilerini iletecek. Mahalle polisleri de gerekirse yüz yüze vatandaşlarla görüşerek şikayet ve önerileri hakkında bilgi alıp, yetkililere ileterek sorunun çözümüne katkı sağlayacak. Projeyle Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi ve güvenlik hizmetleri konusunda toplumsal desteğin arttırılması amaçlanıyor. Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlerine gönderdiği genelgede, TDP hizmetlerinin birçok ilde büyük bir başarıyla yürütüldüğünü, ancak bazı illerde yeterli sayıda personel görevlendirilmediği için hizmetin il geneline yaygınlaştırılamadığını bildirdi. TDP şubelerinde yeteri kadar polisin görevlendirilmesi talep edilen genelgede, proje kapsamında TDP hizmetine alınan mahalle polislerine ilişkin bilgilerin sisteme doğru şekilde girilmesi ve personel değişikliği durumunda gerekli güncellemelerin yapılması istendi.