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POLİSE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRAN GRUP BİBER GAZI İLE DAĞITILDI YÜKSEKOVA (A.A)

29 Ocak 2011 16:57

-POLİSE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRAN GRUP BİBER GAZI İLE DAĞITILDI YÜKSEKOVA (A.A) - 29.01.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen basın açıklamasının ardından polise havai fişek ve taşlarla saldıran gruba, polis biber gazı ve basınçlı su ile müdahalede bulundu. Jandarma ekiplerince 10 Aralıkta durdurulan araçta üst araması yapıldığı sırada kendisini vuran Sedat Karadağ'ın sağlık koşullarının iyileştirilmesini bahane eden yüzleri maskeli bir grup, Cezaevi Kavşağı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından terör örgütü elebaşı lehine slogan atarak Cengiz Topel Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen grup, ilçe merkezinde güvenlik önlemi alan polise, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda barikat kurup ateş yakan göstericiler, yolu trafiğe kapattı. Polis, göstericilere basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre 2 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, esnaf kepenk kapattı.

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