Polise göre o gece bayrak çıktı kıyamet koptu

Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, güvenlik tedbirlerini yöneten üst düzey bir emniyet yetkilisi çarpıcı açıklamalar yaptı. Olayların ilk kıvılcımının Dia’nın kırmızı kart görmesiyle çıktığını belirten yetkili, “Galatasaray yedek kulübesindeki bir kişinin yanında getirdiği sarı kırmızılı bayrağı ortaya çıkarmasıyla olaylar patlak verdi. Çünkü, Fenerbahçeli taraftarlar bu bayrağın orta sahaya dikileceğini zannetti” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saha içine giren kızgın taraftarların kendi halinde sakinleşmesi için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun, “Geri çekilin” talimatıyla polisin çıkış tünelindeki körükten, soyunma odalarının bulunduğu alana çekildiğini kaydeden yetkili şunları söyledi:

- Fenerbahçe tribünleri, Dia’nın kırmızı kart görmesinden sonra hareketlendi. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde sevinen Galatarasaylı futbolcular ve teknik heyet Çevik Kuvvet koridoruna alındı. Futbolcular ve teknik heyet sevinirken, Fenerbahçe taraftarları takımlarını alkışlıyordu.

- Sevinç gösterisi sırasında Galatasaray yedek kulübesindeki bir kişi, yanında getirdiği yaklaşık 2 metrekarelik sarı kırmızılı bayrağı çıkarıp, açtı. Bayrağı sallamaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar da bu bayrağın orta sahaya dikileceğini zannetti.

- Bunun üzerine, Genç Fenerbahçeliler Grubu’nun bulunduğu tribün bölümünden sahaya atlayanlar oldu. Polis bu kişileri engellemeye çalışırken, geride kalanlar da aşağı inmek için merdivene yüklendi.

- Polis, kalabalık grupla baş edemeyince “Model 5” adı verilen biber gazını bu grubun üzerine sıktı. Ancak bu, grubu engellemek için yeterli olmadı.

- Bunun üzerine üst düzey bir emniyet yetkilisi Fatih Terim’e giderek, “Futbolcuları içeri alın burası karışıyor” dedi. Galatasaraylı futbolcular ve saha içindeki bazı Fenerbahçeli futbolcular körükten içeri girdi.

Sahaya girenler Çağlayan’dakiler

- Dev derbide güvenlik tedbirlerini yöneten üst düzey bir emniyet yetkilisi, “Sahaya girenlerin çoğunun Çağlayan Adliyesi’ndeki şike duruşmalarından sonra olay çıkaran kişiler olduğu tespit edildi. Özel güvenlikçilerin ise sahaya giren taraftarlara karşı hiç bir müdahalesi olmadı. Derbi başlamadan önce de stadın kapılarını kırarak tribüne girmek isteyen yaklaşık 500 kişilik bir grup emniyet güçlerinin gaz ve kalkanlarıyla etkisiz hale getirildi” dedi.

Polis kalabalık grupla baş edemedi

“Körükten içeri girin” talimatı

- Sayın valinin emriyle kızgın taraftarların saha içinde yalnız kalarak sakinleşmeleri ve taraftarlarla daha fazla karşı karşıya gelinmemesi için polislere “Körükten içeri girin” talimatı verildi.

Ellerine geçeni polise attılar

- Bu hamleyle soyunma odalarındaki futbolcular ve yetkililer kordon içine alınarak koruma altına alınacaktı. Polisler kısa sürede körükten içeri girdi. Ancak taraftarlar bu kez körüğü tutan polislere ellerine ne geçirdiyse atmaya başladı.

Yangının ortasında kalacaklardı

- Taraftarlar, körüğün içine attıkları koltuk ve diğer eşyalara meşale fırlatınca yangın başladı. Körük alev alsa içerideki futbolcular da dahil çok sayıda kişi büyük bir yangının ortasında kalacaktı.

Taraftarlarla çatışma başladı

- Körükteki polisler gaz bombası atarak tekrar sahaya girdi ve taraftarlarla çatışma saha içinde yeniden başladı. Taraftarlar etkisiz hale getirildi. Saha içindeki olaylarda, tabanca şeklinde sıkılan ‘Model 5’ ve elle atılan ‘Zet’ biber gazı kullandı.

Gazın hammaddesi Şili biberi

- Atılan gazların hammadesi Şili biberinden oluşuyor. Kalıcı bir etkisi yok. Gaz yerine copla müdahale edilseydi en az 200 kişi saha içinde yaralanırdı. Bu nedenle gaz kararı alındı.

Sorguda doktor ve mühendisler de var

Olaylarda 41 polis yaralandı. 17 polis, 6 ambulans, 1 belediye otobüsü, 1 İGDAŞ aracı olmak üzere 26 kamu aracı zarar gördü. 12’si çocuk, 59 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktorlar, mühendisler ve üst düzey şirketlerde yöneticilerin de bulunduğu 47 kişi sorgularının ardından Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilecek.