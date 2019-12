Polise göre Alex şüpheli

T24 - Polis soruşturmasına göre Alex, vatandaşlarına şike ve teşvik amaçlı olarak telefonla ulaşıp, bağlantı sağlıyor. Savcı, iddiaları dikkate alırsa sambacıyı ifadeye çağıracak.









Hürriyet'in haberine göre, şike soruşturmasını yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı ve savcılığa gönderdiği fezlekeye göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım suç örgütü lideri, yönetim kurulu üyeleri ise Yıldırım’ın talimatı ile yönettiği suç örgütünün elemanları olarak yer aldı. 800 sayfalık fezlekede, Aziz Yıldırım’ın bu suç örgütünü İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile birlikte yönettiği de iddia edildi.





Polise göre Fenerbahçe Kaptanı Alex de şüpheli konumunda. Brezilyalı yıldızın, Trabzonspor-Bursaspor maçı öncesi bordo mavililerin golcüsü Jaja ve yine Bursasporlu Gökçek Vederson’a şike ve teşvik amaçlı olarak telefonla ulaşıp, bağlantı kurmaya çalıştığı öne sürülüyor. Polisin değerlendirmesine göre savcı da iddiaları dikkate alırsa Alex’i ifadeye çağıracak.





Olay F.Bahçe’ye nasıl uzandı





İddialara göre iki suç örgütü lideri bulunuyor. Bunlar Olgun Peker ve Aziz Yıldırım. Fezlekenin ilk bölümünde şike soruşturmasının Giresunspor, Olgun Peker ve grubuna yönelik iddialar ve eylemler yer alıyor. Fezlekenin 274. sayfasında ise operasyonun içine Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın nasıl dahil olduğu şöyle açıklanıyor: “Giresunspor’un transfer yasağını kaldırmak için Olgun Peker ile Mahmut Özgener’in yaptığı görüşmeler sırasında, Mahmut Özgener’in Aziz Yıldırım ile çıkar ilişkisine girdiği, Fenerbahçe’nin maçlarını yönetecek hakemlerin Fenerbahçe aleyhine karar vermemesi, hakem ayarlaması yapmaya çalışıldığı anlaşılmış ve bunun üzerine Aziz Yıldırım hakkında adli çalışmalara başlanmıştır.”





Başkan Yıldırım ve adamları





Fezlekenin 275. sayfasında Aziz Yıldırım’ı suç örgütü lideri Fenerbahçe Kulübü’nün yöneticilerini ise suç örgütünün elemanları olarak gösteren ağır ifadeler yer alıyor. Aynı bölümde Fenerbahçe Kulübü’nün seçilmiş yönetim kurulu üyeleri, “Aziz Yıldırım’ın etrafına topladığı şahıslar” olarak nitelendirildi. Bu bölüm, polis tarafından şöyle anlatıldı:

“Aziz Yıldırım’ın, Olgun Peker ile irtibatı olmasına rağmen, suç örgütü bünyesinde yer almadığı, etrafına topladığı şahıslarla kendi liderliğinde ayrı bir yapılanma içine girdiği, suç örgütünü İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile beraber yönettiği, bu yapılanmayla Fenerbahçe’nin oynayacağı veya Fenerbahçe’nin ligdeki sıralamasını olumsuz etkileyebilecek müsabakalarla ilgili şike ve teşvik faaliyetlerini yürüttüğü, şahıslar arasındaki ilişkilerden çok, Aziz Yıldırım’ın legal ve illegal her türlü talimatlarını nedeniyle suç örgütü lideri ve elemanı arasındaki ilişkinin var olduğu görülmüştür.”





ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİNE KONU MAÇLAR



1- Manisaspor-Trabzonspor: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Taner Yelkovan, Serkan Acar, Semih Özsoy, Hikmet Karaman ve Cemil Turan.

2- Fenerbahçe-Kasımpaşa: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Cemil Turan, İlhan Ekşioğlu, Taner Yelkovan.

3- Kayserispor-Manisaspor: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Doğan Ercan, İlhan Ekşioğlu, Önder Turacı.

4- Beşiktaş-Trabzonspor: Şüpheliler: A. Yıldırım, A. Kıratlı, S. Balcı, Yusuf Turanlı, İlhan Ekşioğlu.

5- Eskişehirspor-Fenerbahçe: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı, Ali Yıldırım, Mustafa Anlı, Şükrü Öngen, Sami Dinç, Levent Kızıl, Bülent Uygun, Sezer Öztürk, Ümit Karan.

6- Trabzonspor-Bursaspor: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı, Ali Yıldırım, Gökçek Vederson, Hasan Çetinkaya, İlhan Ekşioğlu, Alex, Sercan Yıldırım.

7- Eskişehirspor-Trabzonspor: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, Sezer Öztürk, Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Sami Dinç, Zafer Tüzün, Şükrü Ongun, Taner Yelkovan.

8- Bucaspor-Fenerbahçe: Şüpheliler: Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı, Ahmet Çelebi, Cemil Turhan, Özlem Doğan, Mecnun Otyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Bülent İşçen, Abdullah Başak, Bülent Uygun, Fazıl Özdemir, Musa Aydın.





DİĞER MAÇLAR İSE ŞÖYLE:



F.Bahçe-İstanbul BŞB, Karabükspor-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Ankaragücü, Trabzon-İstanbul BŞB, Sivas-Fenerbahçe.





F.Bahçe’nin suçlandığı 9 madde





Polis fezlekesinde Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe için iddia edilen suçlamalar ise şöyle sıralanmış:

* Fenerbahçe şampiyon olursa yayın gelirleri artıyor.

* Örgüt içinde hiyerarşik yapı var.

* Yönetimi Aziz Yıldırım’ın bırakmaması ile suç örgütünün sürekliliği sağlanıyor.

* Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ekonomik çıkar elde ediyor.

* Fenerbahçe’nin büyük takım olması kullanılıyor.

* Aziz Yıldırım, İbrahim İşcen’i korkutucu güç olarak kullanıyor.

* Mecnun Otyakmaz aynı örgüt içinde hareket ediyor.

* Diğer tüm organize suç örgütlerinde olduğu gibi bu örgütün de adliyelerde bağlantıları var.

* Danıştay ve Yargıtay üyelerine yemek, Hakim ve savcılara forma veriyorlar.





Fezlekedeki şike organizasyonunun şeması





Polis fezlekesinin bir bölümünü de şike organizasyonun şeması oluşturdu. 7 ana başlık ve bunlara ait alt başlıkların yer aldığı şikenin organizasyon şeması fezlekeye şöyle yansıdı...

1- Peker Grubu: Mecnun Otyakmaz, Bülent İşcen, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, Abdullah Başak.

2- Federasyon: Mahmut Özgener destek veriyor. Kulüplere usulsüz para aktarılıyor ve bu para kulüpler tarafından şike parası olarak dağıtılıyor. Tahkim Kurulu ve PFDK’ya örgüt lehine müdahale ediliyor ve bazı hakemler bu şekilde baskı altına alınıyor.

3- Örgüt Yapısı: a) Genel Yapı, b) Bu örgütün, Sedat Peker liderliğindeki örgütle bağlantısı, c) Basın organları üzerindeki etkinlik, d) Almanya merkezli şikeyi örgüt lehine etkileme çalışmaları, e) Çalışmaya karşı koyma, f) Şikeyi yürüten örgüt üyelerine para dağıtımı.

4- Örgütün TFF üzerindeki etkileri: a) Federasyon ve suç örgütü ilişkisi, b) Hakemler, c) Usulsüz para aktarma, d) PFDK ve Tahkim Kurulu kararlarına müdahale

5-Şike ve Teşvik Eylemleri: a) 6222 sayılı kanundan önceki eylemler, b) 6222 sayılı kanundan sonraki eylemler, c) Örgütün şike ve teşvik girişimleri.

6- Futbol müsabakalarına sporda şiddet yasalarına aykırı bir şekilde taraftar sokma.

7- Örgütün diğer suç faaliyetleri.





ŞİKE VE TEŞVİK GİRİŞİMİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MAÇLAR





* 18 Mart 2011’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı polis fezlekesinde bu kapsamda yer alan bir maç olarak sunulmuş. Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu arasında geçen telefon görüşmesindeki, “Bu hafta hallet” ifadesi ise bu maçla ilgili yapılan bir değerlendirme olarak fezlekede yerini bulmuş.

* 10 Nisan 2011’de Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan maçda fezlekede “Şike ve Teşvik Girişimleri” olduğu öne sürülen maçlar arasında yer alıyor.

* Fezlekede yer alan “Örgütün diğer eylemleri” başlığı ile sunulan bölümde ise Ahmet Çakar’ın tehdit edilmesi, Leyla Gasimova ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun araştırılması yer alıyor.





HAKEM ATAMALARINA MÜDAHALE VE BASKI





1-20 Şubat 2011 Beşiktaş-Fenerbahçe: Israrla Cüneyt Çakır’ın maçı yönetmesi için TFF’ye baskı yapıldığı öne sürülüyor.





BASKI YAPILAN MAÇLAR





* 1- 3 Nisan 2011 - Fenerbahçe-Bucaspor: TFF yetkililerine baskı suçlaması. Tek şüpheli Aziz Yıldırım.

* 2- 16 Nisan 2011 - Fenerbahçe-Gaziantepspor: Suçlama: Devre arasında hakem Hüseyin Göçek’in tehdit edilmesi ve konuyla ilgili tahkim kuruluna müdahale. Şüpheliler: Tanju Güvendiren, Tolga Aytöre, Suat Sarı, Yunus Egemenoğlu, Murat Özaydınlı, Sami Dinç, Mümtaz Karakaya, Şekip Mosturoğlu, Mahmut Özgener ve Aziz Yıldırım.