Polise gidemezler diye, sığınmacıları gasp etmişler

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Suriye ve Afganistan uyruklu 2 kişiden tabanca zoruyla, bin lira para ile cep telefonlarını alan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, özellikle polise gidemeyeceğini düşündükleri için yabancı uyruklu kişileri gasp ettikleri belirtildi.

İlk olay, geçen 11 Aralık Pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Radvan Alchhwan, tanımadığı 3 kişi tarafından tabanca zoruyla otomobile bindirildi. Şüpheliler, Alchhwan\'ın 600 lirasını ve cep telefonun aldıktan sonra Alchhan\'ı araçtan indirip kaçtı. Radvan Alchhwan, durumu polise bildirdi.

İkinci olay ise geçen 15 Aralık Cuma günü merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Afganistan uyruklu Farok Muhammedi, Farık Muhammedi ve Ferhat Sofore\'nin yanına otomobille yaklaşan 3 kişi, Sofore\'ye tabancayı doğrultup otomobile bindirdi. 3 kişi Sofore\'nin 400 lira para ile cep telefonunu aldıktan sonra araçtan indirdi. Ardından hızla uzaklaştı.

Her iki olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği caddelerdeki kamera kayıtlarını inceledi. Olayda kullanılan 42 ELE 08 plakalı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Otomobilin kiralanıdığı işyeriyle temasa geçilip şüphelilerin kimliği belirlendi. Polis, Abdullah Battal (23), askerden izne gelen Salih Çetin (20) ve E.C.Y.\'yi (17) yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde, özellikle polise gidemeyeceğini düşündükleri için yabancı uyruklu kişileri gasp ettiklerini söyledikleri belirtildi. 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



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