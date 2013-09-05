T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polise Facebook ve Twitter'dan sonra müzik indirme ile chat yasağı

Polislere, Facebook ve Twitter kullanımından sonra internet üzerinden radyo, televizyon, film izlemek de yasaklandı

05 Eylül 2013 13:40

Polisin Facebook ve Twitter yasağını forum siteleriyle delmesi üzerine Emniyet, kurum bilgisayarlarının kullanımına ilişkin yeni yasaklar getirdi. Polise Facebook ve Twitter 'ın ardından internet ortamında yeni yasaklar geldi. Polisler kurum bilgisayarı ve ağından sohbet gruplarına, forumlara ve elektronik haber gruplarına katılamayacak. Bilgisayarlardaki sosyal paylaşım programları silinecek.

Bugün gazetesinden Kamil Elibol’un haberine göre internet üzerinden radyo, televizyon, film izlemek de yasaklandı. OKEY, 101, gibi her türlü bilgisayar oyununu oynamakta engellenecek. Personel Kaza, iMesh, Bittorent gibi P2P adı verilen internet üzerinden dosya paylaşımı sağlayan yazılım ve dosya takas sistemi programlarını kullanamayacak. Film ve lisanssız yazılımlar telif hakkı ihlali olduğu için bilgisayarlara indirilmeyecek. Bunların yanı sıra personel bedava MP3, program ya da erotik sitelere kesinlikle giremeyecek.


Müzik indirilemeyecek


Personel elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi, toplumun genel ahlak anlayışına aykırı, toplu tanıtım, postalama aktivitelerinde bulunamayacak. Müzik ve video dosyaları işle ilgili değilse indirilemeyecek. Ayrıca ekran koruyucu, masaüstü programları işletim sistemine verdiği tehdit nedeniyle indirilemeyecek.


Standart dışına çıkana soruşturma


Bilgi işlem birimleri internet trafiğinde erişim logları, iletişimin içeriği gizli kalmak koşuluyla kayıt altına alacak. Standart dışı kullanımı tespit edilen personel hakkında gerekli adli ve idari işlem için tutulan kayıtlar kullanılacak. Standartlara aykırı davrandığı belirlenen personel verdiği zararın büyüklüğüne göre idari soruşturma başlatacak ve adli olarak suç duyurusunda bulunacak.

ETİKETLER

polisinternetbilgisayarfacebooktwittermüzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24