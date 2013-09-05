Polise Facebook ve Twitter'dan sonra müzik indirme ile chat yasağı

Polisin Facebook ve Twitter yasağını forum siteleriyle delmesi üzerine Emniyet, kurum bilgisayarlarının kullanımına ilişkin yeni yasaklar getirdi. Polise Facebook ve Twitter 'ın ardından internet ortamında yeni yasaklar geldi. Polisler kurum bilgisayarı ve ağından sohbet gruplarına, forumlara ve elektronik haber gruplarına katılamayacak. Bilgisayarlardaki sosyal paylaşım programları silinecek.

Bugün gazetesinden Kamil Elibol’un haberine göre internet üzerinden radyo, televizyon, film izlemek de yasaklandı. OKEY, 101, gibi her türlü bilgisayar oyununu oynamakta engellenecek. Personel Kaza, iMesh, Bittorent gibi P2P adı verilen internet üzerinden dosya paylaşımı sağlayan yazılım ve dosya takas sistemi programlarını kullanamayacak. Film ve lisanssız yazılımlar telif hakkı ihlali olduğu için bilgisayarlara indirilmeyecek. Bunların yanı sıra personel bedava MP3, program ya da erotik sitelere kesinlikle giremeyecek.



Müzik indirilemeyecek



Personel elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi, toplumun genel ahlak anlayışına aykırı, toplu tanıtım, postalama aktivitelerinde bulunamayacak. Müzik ve video dosyaları işle ilgili değilse indirilemeyecek. Ayrıca ekran koruyucu, masaüstü programları işletim sistemine verdiği tehdit nedeniyle indirilemeyecek.



Standart dışına çıkana soruşturma



Bilgi işlem birimleri internet trafiğinde erişim logları, iletişimin içeriği gizli kalmak koşuluyla kayıt altına alacak. Standart dışı kullanımı tespit edilen personel hakkında gerekli adli ve idari işlem için tutulan kayıtlar kullanılacak. Standartlara aykırı davrandığı belirlenen personel verdiği zararın büyüklüğüne göre idari soruşturma başlatacak ve adli olarak suç duyurusunda bulunacak.