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Polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Bacağından vurulan cezaevi firarisinin durumunun iyi olduğu açıklandı

16 Şubat 2020 19:32

Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkânı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğunu tespit ettikleri Y.G.'yi gözaltına almak istedi.

Polislere bıçakla saldırarak direnen cezaevi firarisi, yakalanmamak için dükkanda yangın çıkarmaya çalıştı. Ekipler, kendilerine direnen ve yangın çıkarmaya çalışan firariyi bacağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Y.G., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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