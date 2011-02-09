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POLİSE ATMAYA ÇALIŞTIĞI BOMBA ELİNDE PATLADI DOĞUBAYAZIT (A.A)

09 Şubat 2011 23:25

-POLİSE ATMAYA ÇALIŞTIĞI BOMBA ELİNDE PATLADI DOĞUBAYAZIT (A.A) - 09.02.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi, polis merkezine atmaya çalıştığı bombanın elinde patlaması sonucu yaralandı.  Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Uluyol polis merkezinin bahçesine, el yapımı olduğu belirlenen patlayıcıyı atan E.A, patlama olmaması üzerine elindeki ikinci düzeneği atmaya hazırlandı.   Bu düzeneğin elinde patlaması sonucu yaralanan E.A, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucu polis merkezine 500 metre uzaklıkta yaralı halde yakalanan E.A, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. 

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