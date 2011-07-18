-POLİSE ATMAK İSTEDİĞİ BOMBA ELİNİ KOPARDI ADANA (A.A) - 18.07.2011 - Adana'da izinsiz gösteriler sırasında polise el yapımı bomba atlamak isteyen bir kişi, bombanın patlaması sonucu sağ eli bilek ile dirsek arasında koptu, vücudunun çeşitli yerlerine ise çiviler saplandı. Polis, M.A.A'nın kopan parmaklarını buza koyup hastaneye yetiştirdi ancak, zanlı kaçıp, hastaneye geç geldiği ve kolunun da kopmuş olduğu sonradan fark edildiği için buzda bekletilen parmaklar yeniden dikilemedi. Alınan bilgiye göre, dün, terör örgütü PKK lehine çeşitli mahallelerde akşam geç saatlere kadar izinsiz gösteriler düzenlendi. Ova Mahallesi'ndeki gösteriler sırasında M.A.A. (17), 44008 Sokak'ta görevli çevik kuvvet ekiplerine el yapımı bomba atmak istedi. Fitilini kısa tutması nedeniyle M.A.A'nın elindeki bomba polise atamadan elinde patladı. Diğer göstericiler tarafından M.A.A, bölgeden uzaklaştırılırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Bu sırada M.A.A'nın kopan parmaklarını bulan ekipler, çevredeki vatandaşlardan bir kase ve buz istedi. Parmakların canlılığını yitirmemesi için buzla hastaneye yetiştiren ekipler, M.A.A'ın henüz hastaneye gelmediğini öğrendi. Polis ekiplerinden yaklaşık 15 dakika sonra Adana Devlet Hastanesine gelen M.A.A'nın sadece parmaklarının değil, kolunun da koptuğu anlaşıldı. Parmakların nakil süresini geçirmesi ve kolun dirsek ile el bileği arasındaki bölümünün de bulunmaması nedeniyle parmakların yeniden yerine dikilemeyeceği anlaşıldı. M.A.A'nın, sağ elinin bilek ile dirsek arasından kopmasının yanı sıra, vücudunun çeşitli yerlerine de el yapımı bombanın içindeki çivilerin battığı belirlendi. Patlamanın olduğu bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, bombanın bir şişenin içine maytap ve havai fişek barutları ile çivi ve bilye konularak yapıldığını tespit etti. M.A.A'nın üzerindeki çivileri çıkarmak ve hastanede iş kazası süsü vermek için geç geldiğinin anlaşıldığı kaydedildi. M.A.A'nın 2009 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütünün sözde bayrağını taşıdığı gerekçesiyle ''terör örgütü propaganda yapması'' suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığı, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İlköğretim okulunu 7. sınıftan terk eden M.A.A'nın, Mayıs ayındaki izinsiz gösterilere karıştığı, havai fişek rampasıyla polise saldırırken görüntülendiği belirlendi. Bu arada, yaklaşık 10 gün önce yapılan operasyonlarda, M.A.A'nın evde bulunamadığı ve ailesine ''oğlunuz ifade vermesi gerekiyor'' şeklinde not bırakıldığı, ancak zanlının emniyete gelmediği öğrenildi.