Polise ateş açılan evde gözaltına alınan 3 kardeş adliyede

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, baskına giden polise ateş açılan evde gözaltına alınan 1\'i erkek, 3 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından aranan Z.D.K.\'yi yakalamak için Binevler Mahallesi, 81051’inci Sokak’taki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Z.D.K., polislere ateş açtı. Polislerin de karışlık vermesiyle çıkan çatışma, yaklaşık 10 dakika sürdü. Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile Özel Harekat ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatışmanın ardından Z.D.K. yaralı olarak ele geçirilerek ambulansla hastaneye götürüldü, evde bulunan çocukları S.K., S.K ve E.K. ise gözaltına alındı. Z.D.K.\'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis sorguları tamamlanan kızları S.K. ve E.K. ile oğlu S.K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk etti.



FOTOĞRAFLI