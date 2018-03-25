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Polise ateş açarak, kaçan şüphelileri jandarma yakaladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesi yakınlarında, polisin 'dur' uyarısına rağmen art arda sürülen 2 otomobildeki toplam 4 şüpheli, kaçtığı sırada, araçlardan biri çamura saplandı

25 Mart 2018 16:07

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Koçarlı ilçesi yakınlarında, polisin \'dur\' uyarısına rağmen art arda sürülen 2 otomobildeki toplam 4 şüpheli, kaçtığı sırada, araçlardan biri çamura saplandı. Otomobillerdeki kişiler, polise tabancayla ateş açtı. Şüphelilerden 2\'si kadın 3\'ü, jandarma bölgesinde yakalanırken, 1 erkek şüphelinin daha arandığı belirtildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Çakırbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çakırbeyli Kavşağı\'ndan art arda geçen, içlerinde 2\'şer kişinin bulunduğu 2 otomobilin sürücüleri, polis tarafından durdurulmak istendi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyarısına rağmen sürücüler, durmayarak, kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacada, otomobillerden biri, çamura saplandı. Otomobille kaçamayacaklarını anlayan araçtaki 1\'i kadın 2 şüpheli, araçtan inip, kaçmaya çalışırken, bir yandan da tabancayla polislere ateş açtı. Ateşe karşılık veren polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Kurşunları biten şüpheliler, dağlık alana doğru kaçarak, gece karanlığında izlerini kaybettirdi.
DEVREYE JANDARMA GİRDİ
Kaçan şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri, devreye girdi. Gözkayası Mahallesi yakınlarında oldukları bilgisini alan ekipler, aramaları o bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, takip edilen diğer otomobilin, Adnan Menderes Çiftliği yakınlarında olduğunu fark etti. Otomobilin içinde bulunan H.T. ve Z.A. isimli kadınlar yakalandı. Ayrıca erkek şüpheli H.T. de yakalanarak, gözaltına alındı. Polise ateş açtığı belirtilen A.İ. adlı şüphelinin de arandığı belirtildi. Güvenlik güçleri, art arda sürülen her 2 araçtakilerin 1 kadın ve 1 erkekle yolculuk yaptığını, otomobillerden birinin çamura saplanması sonucu araçtaki kadının diğer otomobile geçtiğini, erkeklerin ise arazide izlerini kaybettirmeye çalıştığını belirledi.
Araçlarda yapılan aramada ve şüphelilerin üst aramasında; ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 boş kovan, 10 gram \'kristal\' uyuşturucu, 3 gram kubar esrar ile uyuşturucu miktarını ölçmekte kullanılan 1 plastik ölçek bulunduğu belirtildi.

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