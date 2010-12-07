-POLİSE ATEŞ AÇAN KİŞİ VURULARAK YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Üsküdar'da rastgele ateş açarak polisten kaçmaya çalışan kişi, bacağı ve omzundan silahla vurularak yakalandı. Pazarbaşı Mahallesi Boybey Sokak'ta polisin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği Bilal Kunt (46), polise direnerek silahla rastgele ateş açtı. Pazarbaşı Parkı'na kadar gelen Bilal Kunt, polisin ikna çabalarının yetersiz kalması üzerine polislerce açılan ateş sonucu bacağı ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi. Kunt, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.