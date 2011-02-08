Polise asker muafiyeti Köşk'ten geçti

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasını öngören yasayı onayladı. Şu an askerde olan 2 bin 500 polis terhis olurken, toplamda 38 bin kişi yasadan yararlanacak.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Gül ayrıca, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu da onayladı.



Yasa, emniyet teşkilatında 10 yılını dolduran polis memurlarına askerlik muafiyeti getiriyor.



Şu an bu durumda bulunan ve vatani görevini yapmakta olan yaklaşık 2500 polisin terhis olması beklenirken, toplam 38 bin polisin yasadan yararlanacağı ifade edildi.



Meslekte 10 yılını soldurmayan polislerin askere sevk işlemleri ertelenirken, bu kişiler, 10 yılı doldurmadan tekilattan ayrılmaları durmunda askerlik hizmetini normal vatandaşlar gibi yapacaklar.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'u da onayladı.









