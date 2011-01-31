-POLİSE AKILLI SINIF ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Polis Meslek Yüksekokulları ve il emniyet müdürlüklerine akıllı sınıflar kurulmasına ilişkin protokol, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay arasında imzalandı. Bakan Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığındaki imza töreninde, Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişmesi konusunda birçok kurumla işbirliği yaptıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullara bilgi teknoloji sınıfları kurulması, geniş bant internet götürülmesi ve 40 bin okulda 620 bin dersliğin akıllı sınıflar haline getirilmesi projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, askeri birliklerde de kamu internet erişim merkezleri kurarak vatani görevini yapan askerlerin bilişim imkanlarını kullanmalarına olanak sağladıklarını belirtti. Çocuk yuvaları ve yaşlılar yurduna internet erişim merkezleri kurduklarını bildiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bütün kütüphanelere, Milli Eğitim Bakanlığı ile de halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerine internet erişim sınıfı açtıklarını hatırlattı. Binali Yıldırım, YÖK ile 102 üniversitenin 204 merkezine dil eğitimleri verecek laboratuvarlar kurulması için sözleşme imzaladıklarını, Kızılay Acil Haberleşme altyapısının kurulmasının da önemli hizmetlerden biri olduğunu ifade etti. Yıldırım, ''Türkiye'de 27 merkezde kurulan bu sistemle, deprem gibi herhangi bir afet anında her türlü haberleşmenin kesilmesi halinde bile haberleşmeyi devamlı kılacak bir sistem tesis edildi'' dedi. Yıldırım, yaklaşık 16 milyon liraya mal olacak projeyle polis eğitimlerinin tek merkezde toplanmadan uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi. -ATALAY'IN KONUŞMASI- İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise polisin eğitimi konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını, insan hakları odaklı polis eğitimine öncelik verdiklerini belirterek, hem örgün eğitimi hem de hizmet içi eğitimi bu paralelde yürüttüklerini bildirdi. Atalay, polislerin yüzde 50'sinin her yıl hizmet içi eğitimden geçtiğini, bu sayede AK Parti hükümetinin en önemli hassasiyeti olan güvenlik güçlerinin vatandaşa tutumu konusunda gerekli eğitimi polise verdiklerini aktardı. Polisin vatandaşa tutumunda çok büyük bir değişim olduğunu ifade eden Atalay, ''Vatandaşa karşı tutumundan dolayı polis teşkilatımız, son kurumsal güven araştırmalarında birinci sırada yer alıyor. Bu, yoğun eğitim, disiplinli çalışma ve özellikle vatandaşlarımıza karşı polisin hukukun içinde ve daha insanca davranışı sayesinde gerçekleşti'' dedi. Atalay, protokolle polisin bulundukları yerden eğitime katılmasının sağlanacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesiyle tüm il emniyet müdürlükleri ile Polis Meslek Yüksekokullarında akıllı sınıflar kurulacağını söyledi. Beşir Atalay, projeyle polisin hizmet içi eğitiminin maliyetinin de düşürüleceğini belirtti. Konuşmanın ardından Yıldırım ile Atalay, protokolü imzaladı.