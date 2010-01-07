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Polise ağır silah verilecek

Meclis İçişleri Alt Komisyonu, TSK'nın karşı çıktığı Silah Yasası maddesini değiştirmedi.

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Askerin itirazına rağmen silah tasarısı değiştirilmedi. Meclis İçişleri Alt Komisyonu, TSK'nın, "askeri silah ve malzemelerin ülkeye giriş çıkışlarının tek elden takip edilmesini zorlaştıracağı ve kontrolsüzlüğe yol açacağı" gerekçesiyle karşı çıktığı Silah Yasası maddesini değiştirmedi.



Yeni Silah Kanunu Tasarısı'nı görüşen Komisyon, "Emniyet ve MİT'in harp silahı ithal yetkisini" düzenleyen hükmünü korudu. Tasarının ilk 6 maddesinin ele alındığı toplantıda daha önce kurumlardan gelen itirazlar ve değişiklik önerileri üzerinde duruldu. Edinilen bilgiye göre alt komisyon, Emniyet ve MİT'e de ağır silahlar ithal etme yetkisi veren, bunu daha önceki gibi Milli Savunma Bakanlığı değil, İçişleri Bakanlığı üzerinden yaptıran düzenlemeyi korudu.
 

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