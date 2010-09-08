-POLİSE ADRES SORDU ESRARLA YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Polise adres soran Suriyeli kuryenin otomobilinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye plakalı otomobilleri ile Halep'ten İstanbul'a getirdikleri esrarı teslim etmek için Bağcılar'a gitmek isteyen Suriye uyruklu İ.E.A. ve beraberindeki A.Y.P, TEM Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri çıkışında kendilerini takip ettiği öne sürülen sivil narkotik polislerine adres sordu. Aynı yöne gittiklerini söyleyen sivil narkotik ekibindeki polisleri otomobille takip etmeye başlayan İ.E.A. ve A.Y.P, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesi yakınına geldikleri sırada takviye ekiplerin de müdahalesiyle yakalandı. Polis ekiplerinin narkotik köpekleriyle otomobilde yaptıkları incelemede, ön konsolda oluşturulmuş gizli bölmelerde 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu zanlıların ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında, esrarı teslim edecekleri Bağcılar'daki eve operasyon düzenlendi. Evde, esrarı teslim alacağı öne sürülen İ.A. ile yanındaki K.R, K.Ç. ve M.Ş.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar, 561 adet ecstacy hap ile uyuşturucu paketlemekte kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.