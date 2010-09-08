T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLİSE ADRES SORDU ESRARLA YAKALANDI İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 16:21

-POLİSE ADRES SORDU ESRARLA YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Polise adres soran Suriyeli kuryenin otomobilinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye plakalı otomobilleri ile Halep'ten İstanbul'a getirdikleri esrarı teslim etmek için Bağcılar'a gitmek isteyen Suriye uyruklu İ.E.A. ve beraberindeki A.Y.P, TEM Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri çıkışında kendilerini takip ettiği öne sürülen sivil narkotik polislerine adres sordu. Aynı yöne gittiklerini söyleyen sivil narkotik ekibindeki polisleri otomobille takip etmeye başlayan İ.E.A. ve A.Y.P, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesi yakınına geldikleri sırada takviye ekiplerin de müdahalesiyle yakalandı. Polis ekiplerinin narkotik köpekleriyle otomobilde yaptıkları incelemede, ön konsolda oluşturulmuş gizli bölmelerde 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu zanlıların ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında, esrarı teslim edecekleri Bağcılar'daki eve operasyon düzenlendi. Evde, esrarı teslim alacağı öne sürülen İ.A. ile yanındaki K.R, K.Ç. ve M.Ş.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar, 561 adet ecstacy hap ile uyuşturucu paketlemekte kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24