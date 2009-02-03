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Polise adam öldürme davası

Bir gencin öldürülmesi olayının zanlısı polis hakkında, 'meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu adam öldürme' davası açıldı.

03 Şubat 2009 02:00

Altındağ'da Soner Çankal adlı gencin öldürülmesi olayının zanlısı polis memuru hakkında, 'meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Soner Çankal'ın, 19 Kasım 2008'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ankara Asayiş Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan ve halen tutuklu bulunan polis memuru Vahit Karşılıyan'ın, ''meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu adam öldürme'' suçundan cezalandırılması istendi.

İddianameye göre, sanık Karşılıyan, olay gecesi beraberindeki 3 polis memuru ile uygulama için Altındağ'da devriye gezerken, Mevlana Caddesi'nde ekip arabasını gören 3 kişi kaçmaya başladı.

Polis memurları, kaçan kişilerin peşine düştü. Çankal'ı kovalayan sanık polis Karşılıyan, uyarısına rağmen durmayan Çankal'ın ardından bir el uyarı ateşi açtı. Karşılıyan'ın, kaçmaya devam eden Çankal'ı yakalamak için hamle yapmasıyla iki metre yükseklikten aşağı düşen ikili boğuşmaya başladı.

Altta kalan Karşılıyan, kurtulmak için tabancasının kabzasıyla Çankal'ın kafasının arka kısmına vururken, bu sırada olay yerine gelen 2 kişi de Karşılıyan'a bıçakla saldırdı. Ancak bıçak darbesi, Karşılıyan'ın cüzdanına takıldı.

İddianamede, elinden silahı alınmaya çalışılan Karşılıyan'ın tabancasını vermemek ve bu kişilerden kurtulmak için ateş ettiği kaydedilerek, sırtından vurulan Çankal'ın 11 metre ileride düşerek öldüğü bildirildi.

Çankal'ın yanında bir kuru sıkı tabanca, bir şarjör, bir sustalı bıçak ile torba içinde, uyuşturucu madde olduğu tahmin edilen bitkiler ele geçirildiği kaydedildi.

Çevredeki bir evin duvarında da mermi izi tespit edildi. Olay yerindeki incelemede bulunan 3 adet boş kovan ile 1 adet dolu fişeğin polis memuruna ait olduğunun belirlendiğine yer verilen iddianamede, Çankal'ın mont ve kazağının kriminal incelemesi sonucunda silahın, uzak mesafeden ateşlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

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