T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polise '60'ımı biraz geçtim' dedi, kimlik kontrolünde 80 yaşında çıktı!

08 Nisan 2020 13:03

Samsun'un Bafra ilçesinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polisin yaşını sorduğu vatandaş, "Altmışı biraz geçtim" cevabı verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Bafra ilçesinde polis, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yasağı ihlal edenlere para cezası uyguluyor. Bu kapsamda denetim yapan polisler, yolda yürürken gördükleri vatandaşı durdurup, yaşını sordu.

Para cezası uygulanmadı

Vatandaş da "Altmışı biraz geçtim" yanıtını verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde, adı açıklanmayan vatandaşın 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Yaşlı adam, para cezası uygulanmadan polis tarafından evine götürüldü.

ETİKETLER

samsunsokağa çıkma yasağıkoronavirüskimlik kontrolü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24