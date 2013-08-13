Polise 400 bin biber gazı, 60 yeni TOMA geliyor

Gezi Parkı protestolarının ardından harekete geçen hükümet, olası yeni olaylar öncesinde emniyet teşkilatının mühimmat ve teçhizatının yenilenmesi amacıyla 44 milyon liralık özel ödenek tahsis etti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), iki ayrı kaynaktan tahsis edilen özel ödenekle yeni TOMA, Shortland, zırhlı otobüs ve biber gazı alımını planladı. Alımlarla ilgili ihale süreci başlatıldı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, İstanbul’da başlayan ve özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan Gezi Parkı protestolarında olaylara müdahale araçları ile göstericilerin dağılmasında kullanılan biber gazı stoklarında azalma görülen emniyet teşkilatının söz konusu eksikliklerinin giderilmesi için hükümet devreye girdi. 80 kentte yaşanan olaylar sonrasında polisin gösterdiği harekat tarzını kutlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne “acil ihtiyaçların giderilmesi” kapsamında 44 milyon liralık ek ödenek gönderildi.

12 milyon TL örtülü ödenekten alındı

Ödeneğin 32 milyon liralık kısmı Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan, 12 milyon liralık kısmı ise Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden gönderildi. Ödeneğin gelmesiyle birlikte EGM’de, özellikle sokak olaylarına müdahale edilmesini sağlayacak teknik teçhizat ve mühimmat alımına karar verildi. Bu çerçevede; EGM, ilk aşamada 43 TOMA, 12 Shortland (Akrep), personel taşımak için zırhlı otobüs, kask, kalkan ve cop alacak. Gezi Parkı olayları sonrasında Çevik Kuvvet’e dağıtılan para taltiflerin de bu bütçeden karşılandığı öğrenildi. Bu ihtiyaçlar, bütçeden gönderilen 32 milyon liralık ödenekten karşılanacak. Yapılan planlamada, Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden yaklaşık 400 bin adet biber gazı alınması öngörüldü.

Bu alımların dışında, Emniyet Günül Müdürlüğü’nün kendi bütçe olanakları kapsamında 2013 için 60 TOMA alımı yaptığı ve bu TOMA’ların Eylül’den itibaren ihtiyaç planlaması yapılan kentlere gönderileceği öğrenildi. İstanbul ve Ankara’nın yanısıra Doğu ve Güneydoğu kentlerine gönderileceği kaydedildi.

Brezilya’dan biber gazı

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün stoklarını artırmak amacıyla alımını planladığı biber gazlarının büyük bölümünü Güney Kore ve Brezilya’dan gerçekleştireceği öğrenildi. Bu çerçevede, Gezi Parkı olayları sırasında sivil toplum örgütlerinin Güney Kore’nin Ankara’daki büyükelçiliğini elektronik posta yağmuruna tuttuğu ortaya çıktı. Elektronik postalarla Türkiye’ye biber gazı satılmasını protesto etmesi üzerine Güney Kore’nin önce satışı yapmak istemediği ancak, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından biber gazı alımının gerçekleştirildiği kaydedildi.