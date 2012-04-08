Polise 350 kelimelik yasak listesi...

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm birimlere bir genelge göndererek, telsiz görüşmelerinde, duyurularda, konuşma metinlerinde, kullanılan tabela ve işaret levhalarında, personelin kendi arasında ya da vatandaşla yaptığı konuşmalarda yabancı kökenli kelime kullanılmamasını istedi.
Takvim'den Alper Sancar'ın haberine göre, bu kapsamda, teşkilatta en çok kullanılan 350 yabancı kelime belirlendi. Bunların ve benzer yabancı kelimelerin kullanılmaması istendi. Böylece polislerin lügatından "provokasyon, hacker, data, radikal, aktivite, alkolmetre, fanatik" gibi kelimeler çıkartıldı.
Anlaşılır olmalı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, bu konudaki amaçlarının Türkçe'nin geliştirilmesi ve korunması olduğunu söyledi. Kılıçlar, teşkilatın bünyesinde Türkçe'nin özenle kullanılmasının, anlama, yazma, konuşma gibi temel dil becerilerinin geliştirilmesinin kurumsal gelişme açısından gerekli olduğunu bildirdi. Türkçe'nin korunmasında ve düzgün kullanılmasında kelimelerin ayırt edici bir özelliği bulunduğuna işaret eden Kılıçlar, buna rağmen dildeki yabancı kelime sayısının hızla artış gösterdiğine ve bu durumun teşkilatta da gözlendiğine işaret etti ve ekledi: Görevi esnasında toplumun her kesiminden farklı kültürlere sahip insanlarla temas kuran personelin Türkçe'yi doğru, etkili ve anlaşılır kullanması önemli...
350 KELiMELiK YASAK LiSTESi
Yabancı kelime Türkçe kelime
Agresif ..........................saldırgan
Ajitasyon........kışkırtma, çırpıntı
Aktivite .......................... etkinlik
Aktüalite ......................güncellik
Akustik..................yabancı bilimi
Alkolmetre ..................alkolölçer
Alternatif ........seçenek, almaşık
Ambiyans................hava, ortam
Amortisman ........yıpranma payı
Analist ......................çözümleyici
Anchorman ..ana haber sunucusu
Angajman .................... bağlantı
Antipatik .. sevimsiz, itici, soğuk
Averaj ........ ortalama, sayı farkı
Bodyguard .................... koruma
Bold koyu ....................Branş kol
Call center............Çağrı merkezi
Dejenerasyon ..............yozlaşma
Departman ...................... bölüm
Depozit ..............güvence akçesi
Depresyon .... bunalım, çöküntü
Dijital ................................sayısal
Direktif .......................... yönerge
Dominant ........................ baskın
Eksper .............................. bilirkişi
Ergenomik.... kullanışlı, elverişli
Espiyonaj ...................... casusluk
Fair-flay .................. dürüst oyun
Fanatik ............................bağnaz
Fanatizm .................... bağnazlık
First class......................birinci sınıf
First lady ......................başbayan
Hacker............ bilgisayar korsanı
Provokasyon................kışkırtma
Provokatör ................kışkırtmacı
Radikal ..........köktenci, köktenci