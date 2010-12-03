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Dünya

POLİSE "KARDAN ADAMIM ÇALINDI" İHBARI LONDRA (A.A)

03 Aralık 2010 16:45

-POLİSE "KARDAN ADAMIM ÇALINDI" İHBARI LONDRA (A.A) - 03.12.2010 - İngiltere'de polis imdat hattını arayan bir kadın, "çalınan" kardan adamı için yardım isteyince, polis şaşkına döndü.  Kent şehrinde yaşanan garip telefon ihbarında, ismi verilmeyen kadın polise, "5 saattir dışarı çıkıp onu kontrol etmiyorum. Ancak şimdi bir sigara içmek için dışarı çıktım ve onun gittiğini fark ettim" dedi. Konuyu anlayamaya çalışan operatörün, "kimin gittiğini" sorması üzerine endişeli kadın, "Kardan adamım" yanıtı verdi. Kadın, tüm ciddiyetiyle sözlerini "Burası çok da güzel bir yol değil, ancak kimsenin kardan adamınızı çalacağını da düşünmüyorsunuz" diye sürdürdü. İhbarı pek de ciddiye almayan polis yetkilileri, hattı gereksiz yere meşgul ederek birilerinin hayatına mal olabilecek bu aramayı, "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. 

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