-Polisden kiliselere "pedofili" baskını BRÜKSEL (A.A) - 17.01.2012 - Belçika'da polis, küçük yaştakilere cinsel istismar davası kapsamında Katolik Kilisesi'nin Anvers, Hasselt ve Mechelen kentlerindeki merkezlerini bastı. Belçika'da 1960-1980 yılları arasında 500 civarında çocuğa cinsel istismar iddialarını soruşturan federal savcılığın talimatıyla gerçekleşen baskınlarda bazı belgelere en konuldu. Savcılığın cinsel istismarlarda Katolik Kilisesi'nin oynadığı muhtemel rolü araştırdığı bildirildi. Başpiskoposlar sözcüsü Olivier Rins, soruşturmada tam işbirliği yaptıklarını ve baskınlarda talep edilen daha önce ölmüş bazı papazlara ait dosyaları savcılığa teslim ettiklerini söyledi. Kiliselerde cinsel istismar kurbanlarına tazminat ödenmesi için bazı mekanizmalar üzerinde çalışıyor. Bu amaçla kurulan komisyon bugüne dek 475 kurban ve kurban yakınının bilgisine başvurdu. Hazırlanan raporda kiliselerde çocuk istismarının en az 13 intihar ve 6 intihar girişimine neden olduğunun açıklanması şok etkisi yarattı. Komisyonun hazırladığı rapordan yola çıkan savcılık, suça karışan bazı papazların korunduğu şüphesiyle 2 yıl önce de Katolik Kilisesi'nin Mechelen'deki merkezini basmıştı. Bu süreçte Bruges Başpiskoposu Roger Vangheluwe (75), iki yeğenine cinsel tacizde bulunduğunu kabullenerek istifa etmişti. Vangheluwe, zamanaşımı nedeniyle yargılanmaktan kurtulmuştu.