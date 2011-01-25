'Polis yıllar önce böyle olsa ben şimdi Türk vatandaşıydım'

T24



1- LİDER KADRO LÜKS YAŞIYOR, VERİLEN SÖZLER TUTULMADI



2- AYAKKABI ÇIKTI, AİLELER ÇOCUKLAR İÇİN DEVREYE GİRDİ



İşkence var denirdi, polis çok değişmiş



Dağa ulaştı



Yıl yıl artıyor



Sağdan soldan





Polisin, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanan örgüt üyeleriyle yaptığı çalışmada oldukça ilginç sonuçlara ulaşıldı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:200 örgüt üyesiyle yapılan mülakatlarda, 'pişmanlığa' neden olan 3 önemli faktör tespit edildi. Yeni model polisin tavır değişliği, 'pişmanlık'ta etkili.İstanbul Maltepe'de geçen ay araç kundaklamalarıyla ilgili PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 12 kişiden 6'sı mahkemece serbest kaldı. Serbest kalanların tamamının TCK'nın 221 maddesi olan 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalandıkları ortaya çıktı. Tıpkı 6 genç gibi 2010'da terör örgütü PKK'dan 70, sol terör örgütlerinden de 6 kişi yasadan yararlandı. İstatistiki verilerde de, 'Pişmanım' diyenlerin her yıl katlanarak arttığı görüldü. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bu artışının nedenini artıştırdı. Yaklaşık 200 örgüt üyesi ile yüz yüze mülakatlar yapıldı. Pişmanlığın sırrı ortaya çıktı.Örgüt üyelerine göre, özellikle dağ kadrosundaki kaçışların nedenlerinin başında üst kadronun ikiyüzlü ve rahat tavırları geliyor. Üst kadronun lüks yaşamı hayal kırıklığını artıyor. Örgüt üyelerinden biri polise şunları söyledi: Kürt halkı için mücadele etmeyi planlıyorduk. Gittiğimizde bunu göremedik. Kadın erkek ilişkisi olmadığını söylerken kendileri örgütteki kadınlarla ilişkiye giriyor. Bize söz verildiği gibi ailemize bakmıyorlar. Çareyi kaçmakta bulduk.Mülakatlara göre, polisteki tavır değişimi aileleri de etkiledi. Araştırmada örnek olarak molotof olayına karışan iki çocuğun evine düzenlenen operasyon gösteriliyor. Buna göre, 'Özel Harekat polisiyle birlikte yapılan baskında, terörle mücadele ekipleri kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açınca arama kararı gösterildi. Polisin eve ayakkabılarını çıkarıp girmesi ve nazik tavırları aileyi etkiledi. Aileye, çocuklarının teslim olmalarının çok yararlı olacağı anlatıldı. Aile ertesi gün çocukları teslim etti. İki kardeş de pişmanlık yasasından faydalanıp terör örgütünden koptu.Polisi en çok şaşırtan terör suçundan yurtdışına kaçtığı için vatandaşlıktan çıkarılan şahsın söyledikleri oldu. Dağlıca baskınına karışan yeğenini yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalanan E.F. polise verdiği ifadenin ardından serbest kaldı. Yeğeni tutuklanan E.F. bir süre sonra mülakata katıldı. Görüşmede polisin kendisini çok şaşırttığını belirten E.F. şunları söyledi: 'Yıllar önce polis böyle olsaydı vatandaşlıktan çıkmış olmazdım. Polisteki bu değişim, bilgi birikimi beni çok şaşırttı. Yıllarca polisin işkence yaptığını anlattılar. Örgütler bunu propaganda malzemesi yaptılar. Oysa şimdi bambaşka bir polis var. Keşke yeğenim de bunların farkına varıp hata yapmasaydı.'Mülaktalara göre bir faktör de, pişmanlık yasasının kulaktan kulağa dağa kadar ulaşmış olması.Polisin yaptığı araştırmada, yıllara göre 'pişmanım' diyen terör örgütü üyesi sayısındaki artış da belirlendi. Son olarak PKK üyesi 6 kişiyle birlikte 2010 yılında sadece İstanbul Emniyeti'ne başvuran 70 kişinin yasadan faydalandığı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'dan çözülmelerin yıllara göre artış gösterdiği ortaya çıktı. Buna göre İstanbul'da 2005 yılında 10, 2006 yılında 17, 2007 yılında 23, 2008 yılında 27, 2009 yılında ise 43 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalandı.Polisin yaptığı araştırmada sadece PKK değil diğer sol ve sağ terör örgütlerinin üyelerinin de yasadan faydalandığı ortaya çıktı. Buna göre son iki yıl içerisinde sol terör örgütlerinden 7, sağ terör örgütlerinden ise 9 kişi polise başvurdu, 'pişmanım' dedi.