Polis yeleği giyip 115 bin lira gasp eden 4 şüpheli adliyede

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'NİN Darıca ilçesinde otomobil satın almak için gelen 2 kişinin 115 bin TL parasını giydikleri polis yeleğiyle gasp eden 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca Osmangazi Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa\'dan araba almak için Kocaeli\'nin Darıca ilçesine gelen G.M. ve V.K. isimli iki arkadaş, burada satın alacakları arabanın sözde sahibi ile buluştular. Bir süre sonra pazarlık yapan grubun yanına gelen ve polis yeleği giyen iki kişi, G.M. ve V.K.\'dan kimliklerini istedi. Daha sonra iki arkadaşın yüzüne biber gazı sıkan sahte polisler, içerisinde 115 bin TL para olan çantayı alarak kayıplara karıştı.

G.M. ve V.K.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mağdur kişilerin araba pazarlığı yapmak için Z.A. (32) ile buluştuklarını tespit etti. Daha sonra kiralık bir otomobil ile polis yeleği giyerek grubun yanına gelen kişilerin de G.U.Ç. (29) ve Ç.F.(34) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Zanlıların olayda kullandıkları kiralık otomobili takip altına alan polis ekipleri, 3 zanlıyı Hereke Sahili\'nde bir restoranda oturdukları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında ve üstlerinde yapılan aramada toplam 113 bin 755 TL para, 2 adet sivil polis yeleği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyete zanlıların sorgusu devam ettiği sırada, G.M. ve V.K.\'yı tuzağa düşürerek paralarını çalma planına N.T. isimli bir şahsın aracılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan N.T.\'de gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlılara ait hiçbir araba olmadığı ve G.M. ile V.K. isimli iki arkadaşı soymak için planlı hareket ettikleri belirlendi. Zanlılardan birinin ise ifadesinde G.M. ve V.K. ile araba değil uyuşturucu satışı üzerine anlaşma yaptıklarını söylediği iddia edildi.

Zanlılardan N.T.\'nin çeşitli suçlardan 10 sabıka kaydının, Ç.F.\'nin çeşitli suçlardan 19 sabıka kaydının, Z.A.\'nın hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının, yağma suçundan aranmasının ve 8 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. G.U.Ç.\'nin ise daha önce sabıka kaydının olmadığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

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