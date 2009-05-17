Polis yazarlara 301 darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, başkomiser Emrullah Uslu ile Doç. Dr. Önder Aytaç hakkında Taraf gazetesindeki yazıları nedeniyle TCK’nın 301’inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulundu.



Milliyet’in haberine göre, AB’nin dönem dönem “ifade özgürlüğü” kapsamında eleştiriler yönelttiği TCK’nın 301. maddesinin “son mağdurları” bu kez iki polis oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aynı zamanda Taraf gazetesinde birlikte köşe yazısı yazan başkomiser Emrullah Uslu ile Polis Akademisi öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Aytaç hakkında TCK’nın 301/2. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulundu. EGM, suç duyurusuna, Uslu ve Aytaç’ın köşe yazılarında TSK, emniyet, yargı ve devlet görevlileri hakkındaki görüşlerini gerekçe gösterdi.



ABD’deki eğitim çalışmaları sırasında aldığı doktor raporlarıyla Türkiye’ye dönüşünü geciktirdiği ortaya çıkan ve hakkındaki ön inceleme sonucunda EGM Disiplin Kurulu kararıyla Türkiye’ye geri çağrılan Uslu’yla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.



Aldığı sağlık raporları ve ABD’deki eğitim çalışmaları çerçevesinde Uslu hakkında disiplin soruşturması başlatan EGM, yeni bir müfettiş görevlendirerek Uslu’nun, Taraf gazetesindeki köşe yazılarını da mercek altına alındı. Uslu’nun, Aytaç’la birlikte görüşlerini yayımladığı yazıları inceleyen müfettişler, suç unsuru saptadı.



Küçük düşürücü ifadeler



Apoletika adlı köşedeki yazıları inceleyen müfettişler, Uslu ve Aytaç’ın yazıların bazı bölümlerinde TSK, emniyet teşkilatı, yargı ve devlet görevlileri hakkında “küçük düşürücü” ve “eleştiri amacını aşan ifadeler” kullandıklarını belirledi. Müfettişler, tespitlerini içeren bir rapor hazırlayarak, Uslu ve Aytaç’ın TCK’nın 301/2 ve 125. maddelerine göre yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu.



Bakan izin verirse



Suç duyurusu kapsamındaki TCK’nın 301/2. maddesine göre adli soruşturma için Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in izni gerekecek. İzin verilmesi halinde Uslu ve Aytaç, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. EGM adına yapılan suç duyurusunun iki hafta önce adli soruşturma başlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, Uslu’yla ilgili olarak TSK’yı yıpratan yazıları konusunda da ayrıca disiplin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.



Aytaç konuştu, Uslu sustu

Önder Aytaç, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AB’ye girme sürecinde olan Türkiye’de AKP hükümetinin, İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin bu konuyla ilgili olarak anti demokratik bir uygulama yapacağına inanmıyorum. Çok sesliliğe, devletin bütün kurumlarının hesap verebilirliğine, şeffaflığına ve hukukun üstünlüğüne inanan ve yaşayan bir akademisyen olarak elbette duygu ve düşünceleri daha çağdaş ve duyarlı bir polis teşkilatı olması için çaba sarfedeceğim. Yargı bakar, karar verir. İddianameye göre Ergenekon silahlı terör örgütü olarak iddia edilen ve şu anda tutuklu bulunan kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne periyodik olarak gelerek kimleri ziyaret ettikleri kamera kayıtlarından anlaşılabilir.”



Emrullah Uslu ise, devlet memuru olduğunu, konuşamayacağını söyledi.



