Polis yavru köpekleri sütle besledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, çalıların arasındaki 6 yavru köpeği gören polis, süt alıp hayvanları besledikten sonra belediyeye haber verdi. Yavru köpekler, belediye ekibi tarafından hayvan barınağına götürüldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Ağa Mahallesi Asar Deresi kenarındaki metruk binaları denetlemek için devriye görevi yaparken, köpek sesi duydu. Dere kenarında bir çalı arasında 6 yavru köpeği gören polis ekipleri, süt alarak hayvanları besledi. Polis daha sonra durumu Düzce Belediyesi\'ne haber verdi. Yavru köpekler belediye ekiplerince alınarak Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürüldü.



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