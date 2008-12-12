‘Polis yanlışlıkla birini vursa 2 gün uyuyamıyorum’

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, “Büyük bir teşkilat. Bazen küçük rahatsızlıklar yaşanıyor. Polis, birisini yanlışlıkla vursa iki gece uyuyamıyorum. Amacımız silah kullanımının kanundaki gibi kullanılması” dedi



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, “Polis, yanlışlıkla birisini vurduğunda iki gün uyuyamıyorum” dedi. Köksal, akademik yardımlarla personelin insan hakları konusunda eğitime alınacağını açıkladı.

Polisin yetkilerinin tartışıldığı dönemde, vatandaşa yönelik arka arkaya meydana gelen polis şiddetini Milliyet’e değerlendiren Köksal, “İnsan hakları ihlal şikâyetleri oluyor. Biz hiçbir zaman insan hakları çerçevesinin dışına çıkılmasını istemiyoruz” dedi.

Hiçbir emniyet mensubunun bu çerçeve dışına çıkamayacağının altını çizen Köksal, “Ancak, bazen istisnalar olabiliyor. Teşkilatımız bunu kabul etmez” ifadesini kullandı.

Polisin yanlışlıkla adam vurmasından çok rahatsız olduğunu belirten Köksal, şöyle devam etti:

“Büyük bir teşkilat. Yüz binlerin içinde iyi yapanların yanında bazen küçük de olsa rahatsızlıklar yaşanıyor. Peş peşe genelgeler yaptık. Herkes bilsin ki, bu tür olaylara meydan verilmeyecek. Polis, birisini yanlışlıkla vursa iki gece uyuyamıyorum. Huzursuz oluyorum. Tüm amacımız silah kullanımının kanunda yazıldığı şekilde kullanılmasıdır.”



Yeni uygulama



Köksal, son dönemde artan şikâyetler nedeniyle yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. Öncelikle her ilde bir emniyet müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen oluşan üç kişilik özel komisyonlar oluşturacağını kaydeden Köksal, “Bu komisyon, aşırı güç kullanımının ve personelin denetlenmesi, hangi hallerde güç kullanılacak, hangi hallerde silah kullanılacak, hangi hallerde ne şekilde davranılacak konularında personelin eğitimini sağlayacak” dedi.

Önümüzdeki günlerde komisyonların eğitimi için Ankara’da özel çalıştay başlayacağını belirten Köksal, şunları anlattı:



“Bayramdan hemen sonra eğitimler başlayacak. Bu amaçla öğretim üyelerinden yardım alınacak. Olaylara profesyonel yaklaşım teknik ve taktikleri, silah kullanımının yasal çerçevesi, ölçüsüz ve aşırı güç kullanımının değerlendirilmesi, yakalama ve gözaltı sürecinde polisin davranışları ve insan hakları eğitimi verilecek. Eğitim alan komisyonlar illerine giderek, bu kez kendi görev bölgesindeki personelin durumundan sorumlu olacak. Olayların ardından sadece olaya karışan polis sorumlu olmayacak, bu kez komisyonlar da sorumlu olacak.”





