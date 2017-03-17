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Dünya

Polis, yanlış yere park eden Avusturya Başbakanı'nın aracını çekti

Avusturya başbakanı arabasını yanlış yere park edince trafik görevlileri aracı çekti

17 Mart 2017 21:59

Avusturya'da dalgınlıkla yanlış yere park eden başbakanın arabası trafik görevlilerince çekildi.

DHA'da yer alan habere göre, Tirol eyaletinin başkenti olan Innsbruck şehrinde bir konferansa giden Başbakan Christian Kern kendi kullandığı otomobilini dalgınlıkla taksi durağına park etti.

Konferans salonu görevlilerinin hatırlatması üzerine aracını kontrole giden başbakan arabasının yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Çevredikelere aracını soran başbakan Kern trafik görevlilerinin yanlış yere park etmesi nedeniyle aracını çektiklerini öğrendi.

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