T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis yakınları: Soruşturma siyasi amaçla yapılmıştır

22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan polislerin aileleri yaptıkları basın açıklamasında, yakınları ile bayramlaşmayı bile kendilerine çok görüldüklerini söylediler

29 Temmuz 2014 23:24

Arzu Yıldız

22 Temmuz sabahı başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerin aileleri ve yakınları yaptıkları yazılı açıklamada, soruşturmanın siyasi amaçlarla ve talimatla yapıldığı ifade edildi.

Polis aileleri, gözaltındaki yakınlarının sadece görevlerini yaptıkları belirtilen basın açıklaması şöyle:

"Basına ve kamuoyuna

Bizler Kadir Gecesi rehin alınan ‘gözaltı (!) süresi dolmasına rağmen’ bayramı nezarethanede geçiren polis aileleriyiz. Sahur yapamadan gözaltına almak ile kalmadılar, bayramı nezarethanede geçirtmekle bırakmadılar, mescitte bayram namazı kılmalarına izin vermediler, bizlere rehin tutulan yakınlarımızla bayramlaşabilmeyi dahi çok gördüler.

Şöyle ki, suçlandıkları konularla ilgili eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in bizzat buraya gelerek, “Bu insanlar masumdur. Soruşturma tamamen siyasidir. Soruşturmanın adı artık ‘Kaç İsmail kaç, koş İsmail koştur. Amacı ise Selam Tevhid soruşturmasını kapatmaktır’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.Soruşturmanın siyasi amaçlarla ve talimatlarla yapıldığına dair kamuoyunun şüphesi yoktur. Rehin tutulan yakınlarımızı bugün ‘casusluk’ , ‘hainlik’ ile linç eden gerek havuz medyası, gerekse siyasiler bir dönem eşlerimizin kahramanlıklarından bahsetmişlerdir.

Onların yürüttüğü soruşturmalara dair kitaplar yazarak para kazanmışlardır. Hatta yapılan soruşturmaları seçim meydanlarında rant elde etmek için kullanmaktan da kaçınmamışlardır. Dün seçim meydanlarında kahraman ilan edilen yakınlarımız bugün ise yaptıkları soruşturmalarla suçüstü yapınca casus , paralel ve vatan haini ilan edilmişlerdir. Dün seçim meydanlarında kahraman ilan edilmelerine de, bugün hain ilan edilmelerine de kulak asmadık, asmıyoruz. Çünkü onların tek amacı vardı; Ne kahraman ne de hain ilan edilmekti. Sadece görevlerini yapmaktı.

Onlara milletin duası yeter…

HARAM LOKMA YEMEDİLER, HIRSIZ GÖRDÜLER YAKALADILAR, TERÖRİST GÖRDÜLER TUTUKLADILAR…"

 

ETİKETLER

Polis22 temmuzoperasyonbasınaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24