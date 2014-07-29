Polis yakınları: Soruşturma siyasi amaçla yapılmıştır

22 Temmuz sabahı başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerin aileleri ve yakınları yaptıkları yazılı açıklamada, soruşturmanın siyasi amaçlarla ve talimatla yapıldığı ifade edildi.

Polis aileleri, gözaltındaki yakınlarının sadece görevlerini yaptıkları belirtilen basın açıklaması şöyle:

"Basına ve kamuoyuna

Bizler Kadir Gecesi rehin alınan ‘gözaltı (!) süresi dolmasına rağmen’ bayramı nezarethanede geçiren polis aileleriyiz. Sahur yapamadan gözaltına almak ile kalmadılar, bayramı nezarethanede geçirtmekle bırakmadılar, mescitte bayram namazı kılmalarına izin vermediler, bizlere rehin tutulan yakınlarımızla bayramlaşabilmeyi dahi çok gördüler.



Şöyle ki, suçlandıkları konularla ilgili eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in bizzat buraya gelerek, “Bu insanlar masumdur. Soruşturma tamamen siyasidir. Soruşturmanın adı artık ‘Kaç İsmail kaç, koş İsmail koştur. Amacı ise Selam Tevhid soruşturmasını kapatmaktır’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.Soruşturmanın siyasi amaçlarla ve talimatlarla yapıldığına dair kamuoyunun şüphesi yoktur. Rehin tutulan yakınlarımızı bugün ‘casusluk’ , ‘hainlik’ ile linç eden gerek havuz medyası, gerekse siyasiler bir dönem eşlerimizin kahramanlıklarından bahsetmişlerdir.



Onların yürüttüğü soruşturmalara dair kitaplar yazarak para kazanmışlardır. Hatta yapılan soruşturmaları seçim meydanlarında rant elde etmek için kullanmaktan da kaçınmamışlardır. Dün seçim meydanlarında kahraman ilan edilen yakınlarımız bugün ise yaptıkları soruşturmalarla suçüstü yapınca casus , paralel ve vatan haini ilan edilmişlerdir. Dün seçim meydanlarında kahraman ilan edilmelerine de, bugün hain ilan edilmelerine de kulak asmadık, asmıyoruz. Çünkü onların tek amacı vardı; Ne kahraman ne de hain ilan edilmekti. Sadece görevlerini yapmaktı.

Onlara milletin duası yeter…



HARAM LOKMA YEMEDİLER, HIRSIZ GÖRDÜLER YAKALADILAR, TERÖRİST GÖRDÜLER TUTUKLADILAR…"