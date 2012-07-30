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Spor

Polis, Wembley Stadı'nın anahtarlarını kaybettil!

Londra polisinin, Wembley Stadyumu'nun anahtarlarını Olimpiyat oyunlarından önce kaybettiği ortaya çıktı

30 Temmuz 2012 21:57

Londra Olimpiyat Oyunları'na hazırlığın ve stadyumda güvenlik kontrolünün yapıldığı geçen hafta, İngiliz polisinin 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadyumu'nun  özel ''lazer anahtarlarını'' kaybettiği ortaya çıktı.

Anahtarları bulamayan Londra polisi konuyu doğrulayarak, ''24 Temmuz sabahı, polis memurları, anahtarların kayıp olduğunu bildirdi. Konu araştırıldı ve herhangi bir suç unsuru olmadığı belirlendi. Güvenlik konusunda stadyumla ilgili endişe edilecek bir şey yok'' açıklamasında bulundu.

Konunun basına yansıması, oyunların güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken, Londra Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi (LOCOG), ''Anahtarların kaybedilmesinin ardından, stadyumun kilitlerinin değiştirildiğini'' bildirdi.

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