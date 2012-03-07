Polis, vurduğu askeri uğurladı

T24 - Aydın'da polisin tabancasından çıkan kurşunla can veren Mahir Zorbey Demirkaya (23) askeri törenle toprağa verildi.

Kız arkadaşının ailesinin şikayeti üzerine 'küçük yaştaki çocuğu alıkoymaktan' götürüldüğü polis merkezinde asker firarisi olduğu için 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan Demirkaya tutuklandı. İddiaya göre polisler tarafından askeri birliğe teslim edilmek üzereyken kaçan genç, polis Murat S.'nin ateş açması sonucu öldü. Gözaltına alınan polis, 'Silah düşüp ateş aldı' demiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak savcının itirazı üzerine dün yeniden tutuklandı.

'Polis değil, katil'

Gencin kardeşi Hürkan Demirkaya, 'Gözümün önünde kafasına sıktı. O polis değil, bir katil. Bu olayın sonuna kadar gideceğim' dedi. Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ise 'Silah kullanmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Arkadaşımızın ciddi bir hatası gözüküyor. Havaya ateş açabilirdi. Teşkilat olarak çok üzgünüz' diye konuştu.