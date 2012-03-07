T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, vurduğu askeri uğurladı

Gencin kardeşi Hürkan Demirkaya, 'Gözümün önünde kafasına sıktı. O polis değil, bir katil. Bu olayın sonuna kadar gideceğim' dedi.

07 Mart 2012 10:01

 

 
T24 - Aydın'da polisin tabancasından çıkan kurşunla can veren Mahir Zorbey Demirkaya (23) askeri törenle toprağa verildi.
 
Kız arkadaşının ailesinin şikayeti üzerine 'küçük yaştaki çocuğu alıkoymaktan' götürüldüğü polis merkezinde asker firarisi olduğu için 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan Demirkaya tutuklandı. İddiaya göre polisler tarafından askeri birliğe teslim edilmek üzereyken kaçan genç, polis Murat S.'nin ateş  açması sonucu öldü. Gözaltına alınan polis, 'Silah düşüp ateş aldı' demiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak savcının itirazı üzerine dün yeniden tutuklandı.
 

'Polis değil, katil'

 
Gencin kardeşi Hürkan Demirkaya, 'Gözümün önünde kafasına sıktı. O polis değil, bir katil. Bu olayın sonuna kadar gideceğim' dedi. Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ise 'Silah kullanmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Arkadaşımızın ciddi bir hatası gözüküyor. Havaya ateş açabilirdi. Teşkilat olarak çok üzgünüz' diye konuştu.
 

ETİKETLER

aydınpolisaskercenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24