'Polis vurdu' denilen genci, evini soyduğu kişi öldürmüş

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesi\'nde hendek ve barikat operasyonları devam ederken, 22 Şubat 2016 günü Bağlar İlçesi\'nde yapılan protesto eylemi yapılırken bir sokak içinde 22 yaşındaki Abdullah Yılmaz başından vurularak öldürüldü. Abdullah Yılmaz\'ın, korsan gösteriye müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ancak yapılan soruşturma sonucunda Yılmaz\'ın, 3 kez evini soyduğu Mahir Elhakan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Firari olan Mahir Elhakan hakkında \'Haksız tahrik altında kasten öldürme\' ve \'Ruhsatsız silah bulundurma\' suçlarından 13 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sur İlçesi\'nde hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla düzenlenen operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının portesto edilmesi için 22 Şubat 2016 günü Bağlar İlçesi\'nde bir protesto gösterisi düzenlendi. Polisin protesto gösterilerine müdahale ettiği saatlerde, olayların devam ettiği Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 487\'nci Sokak\'ta Abdullah Yılmaz başından vurularak öldürüldü. Yılmaz\'ın olaylara müdahale eden polislerin açtığı ateş sonucu vurulduğu iddia edilirken, Diyarbakır Valiliği cinayetin hırsızlık nedeniyle işlendiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen Abdullah Yılmaz\'ın hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal gibi 25 suçtan kaydı olduğunu ve 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

KAMERA KAYITLARINDA GÖRÜLDÜ

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yılmaz\'ın bir kişi tarafından kovalandığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini olay yerine gelen Yılmaz\'ın arkadaşlarına izleten polis, cinayetten önce maktulü kovalayan kişinin 32 yaşındaki Mahir Elhakan olduğunu tespit etti. Olay yerinde araştırmayı sürdüren polis, Yılmaz\'ın değişik zamanlarda 3 kez cinayet şüphelisi Mahir Elhakan\'ın evini soyduğunu belirledi. Mahalle sakinleri ile görüşerek Mahir Elhakan\'ın kimliğini tespit eden polis, korsan gösteri sırasında vurulduğu iddia edilen Yılmaz\'ın, hırsızlık yaptığı için öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Kimliği belirlenen Mahir Elhakan, tüm aramalara rağmen bulunamazken, hakkında arama kararı çıkarıldı.

\'İBRET İÇİN VURACAĞIM\'

Olayın aydınlatılmasının ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, Abdullah Yılmaz\'ı öldüren firari şüpheli Mahir Elhakan hakkında \'Haksız tahrik altında kasten öldürme\' ve \'Ruhsatsız silah bulundurma\' suçlarından 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede tanık A.K.\'nın ifadesine de yer verildi. Tanık A.K., öldürülen Abdullah Yılmaz\'ın hırsızlık yaptığını belirterek şöyle dedi:

\"Abdullah Yılmaz\'ı kovalayan kişi daha önce perdecilik işi yapan Mahir Elhakan\'dır. 2- 3 ay önce Mahir ile muhabbet etmiştik. Mahir, Abdullah Yılmaz\'ın 3 kez hırsızlık amacıyla evine girdiğini, denk getirmesi halinde kendisini vuracağını ve herkese ibret edeceğini söyledi. Ben bunları Abdullah\'a anlattım ama umursamadı.\"

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA TEKMELEMİŞ

İddianamenin kabulünün ardından firari sanık Mahir Elhakan\'ın yargılanmasına Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan Tanık Z.S.D. Abdullah Yılmaz\'ı koşarken gördüğünü belirterek, \"Mahir Elhakan elinde silah ile Abdullah\'ı kovalıyordu. Mahir\'in ateş etmesiyle Abdullah yere düştü. Tekrar ateş etmek istedi ancak silahı patlamadı. Silahı tutukluk yapınca başına tekme ile vurdu\" dedi.

Duruşmada tanıkların ifadesini alan mahkeme, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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