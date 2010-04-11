Polis vergi şampiyonu Taragano'yu arıyor

T24- Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında ikinci olan Salvo Taragano'nun polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Geçen ocak ayında polise ulaşan 'tefecilik yapıyor' ihbarı üzerine Taragano'nun ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Polis yakaladığı anda iddialarla ilgili ifadesine başvuracak

Maliye'ye bildirdiği 15.6 milyon liralık gelir vergisi ile rekortmenler listesine Aydın Doğan'ın ardından ikinci sırada giren Musevi asıllı ikrazatçı Salvo Taragano'nun tefecilik suçlaması ile polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı. Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre 12 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen bir ihbar mektubunda 'Kurtuluş Faktoring isimli firmanın faktoring izninin iptal edilmesine rağmen esnaflardan toplanılan çekler aylık yüzde 4 faiz ile kırılıyor. Çeklerde bir sorun olduğu ya da tutarları ödenmediği takdirde baskı kurarak faiz adı altında yeni çekler alınıyor.

Firma sahibi Salvo Taragano, bu çekleri ofisinde, evinde ve kızının Zekeriyaköy'deki evinin kasalarında saklıyor' iddiası üzerine savcılık çalışma başlattı.

Bu ihbarın ardından Mali Şube'ye bağlı ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Rekortmen işadamının iş yeri ve kızının evinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin TL, 22 bin dolar, 3 bin 500 euro, 500 senet ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Taragano'nun operasyon öncesi önce Kıbrıs'a oradan da İsrail'e kaçtığı tespit edildi. Taragano'nun yakalandığı anda 'tefecilik' iddiasıyla ifadesi alınacak.

3 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI

Savcılık talimatı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salvo Taragano'nun Fatih'teki Kurtuluş Faktoring, Yeniköy'deki villası ve kızı Viki Taragano'ya ait villaya operasyon gerçekleştirdi. İlk baskın Kurtuluş Faktoring'in sahibi Salvo Taragano'nun tasfiye halinde olan Kurtuluş Faktoring Hizmetleri A.Ş isimli firmanın Fatih'teki adresi oldu. Yapılan arama da 46 adet çek aslı, 39 adet senet aslı, yaklaşık 90 bin lira nakit para, 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet fotokopisi ve 3 adet Kurtuluş Faktoring, Viyabank ve Optima Bank'a ait kaşeler ele geçirildi.

İsrail'e gitti malvarlığı inceleniyor

TEFECİLİKTEN şüpheli olarak aranan Taragano'nun izine operasyonlar esnasında rastlanmadı. Taragano'nun Kıbrıs Rum kesimine kaçtığı ve oradan da İsrail'e gittiğinden şüpheleniliyor. Taragano'nın Türkiye'den kaçmadan önce Yeniköy'deki villasını boşalttığı iddia edildi. Polisin villa içerisinde yaptığı aramalarda ise 5 koçan Viyabank'a ait Ergül E., Edip Y., Mustafa A., Mehmet K. ve Nurettin Ç. isimli şahıslara ait boş çek asılları, bin 800 TL, bin euro, 1 adet tapu senedi aslı, ziynet eşyaları ve 4 adet kasa anahtarı bulundu. Salvo Taragano'nun yakalandığı anda 'tefecilik' iddiasıyla ifadesi alınacak. AKŞAM'a konuşan yetkililer ayrıca Salvo Taragano'nun Türkiye'deki mal varlığının inceleme altında olduğunu söylediler.

Kızının evinde 500 adet çek çıktı

POLİS tarafından tespit edilen ikinci adres ise Taragano'nun kızı Viki'ye ait Zekeriyaköy'deki villasıydı. Evde yaklaşık 500 adet çek aslı, 15 bin Türk lirası, 3 bin 600 euro, yaklaşık 11 bin dolar, 13 adet hesap cüzdanı,17 adet tapu senedi aslı, tapu senedi fotokopileri ve çok miktarda bilezik, kolye künye, külçe saf altın ile yüksek miktarda banka havale dekontları bulundu.