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Polis ve kovaladığı şüpheli kadınla kanala düştü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın ve kendisini kovayan polis memuru 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına düşerek yaralandı

31 Ağustos 2017 14:26

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın ve kendisini kovayan polis memuru 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına düşerek yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Esmanur K.’nın adresini belirleyen polis eve baskın yaptı. Bu sırada polisin geldiğini fark eden şüpheli kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler de peşinden kovalamaya başladı. Gece karanlığında sokak aralarında yaşanan kovalamaca sırasında kadın şüpheli, bölgeden geçen DSİ\'ye ait 4 metre derinliğindeki içi boş kanala atladı. Beton zemine çakılan kadın yaralanırken, bu sırada peşinden kendisini yakalamak için kanala atlayan ismi öğrenilemeyen polis memuru da aynı şekilde yaralandı. Olayı gören polis memurlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralı şüpheli ve polis memurunu, merdiven yardımıyla kanal dışına taşıdı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralı polis memuru ile şüpheli kadının tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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