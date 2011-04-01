-POLİS VE JANDARMA GBAGBO'YU TERK ETTİ PARİS (A.A) - 31.03.2011 - BM, Fildişi Kıyısı'nda görevini bırakmamakta direnen Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'ya bağlı polis ve jandarmanın Gbagbo'yu ''terk ettiğini'' bildirdi. Fildişi Kıyısı'ndaki BM misyonu başkanı Choi Young-jin, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, 50 bin polis ve jandarmanın Gbagbo'yu terk ettiğini, Gbagbo'nun güvenliğini sadece devlet başkanlığı sarayı ve rezidansında konuşlanan özel güçlerin sağladığını belirtti. Choi Young-jin, ülkede 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunda uluslararası toplum tarafından seçimin galibi olarak tanınan Alassane Uattara'nın karargah olarak kullandığı Golf Oteli'ndeki ablukanın kaldırıldığını kaydetti. Fildişi Kıyısı'nın Fransa Büyükelçisi de Uattara'nın halen Gbagbo güçlerinin uyguladığı ablukanın kaldırıldığı Golf Oteli'nde bulunduğunu söyledi. Uattara'ya bağlı güçler, ülkenin en önemli kenti Abidjan'ı kuşatmış, bugün de kentin merkezinden ağır silah sesleri geldiği bildirilmişti. Uattara birlikleri hafta içinde birçok kasabanın denetimini de ele geçirmişti. -ABD'DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI- ABD, Fildişi Kıyısı'ndaki tüm tarafların itidal göstermesi ve sivillerin korunması çağrısında bulunarak, bunu yapmayanların sorumlu tutulacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Johnnie Carson, Fildişi Kıyısı'ndaki olaylarla ilgili olarak düzenlediği brifingde, "ABD, tüm tarafları, itidal göstermeye ve sivillerin korunmasına en büyük önceliği vermeye çağırır" dedi. Görevini bırakmamakta direnen Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nın pozisyonunun önemli ölçüde zayıfladığını belirten Carson, ülkede ciddi boyutta şiddetin patlak vermesi halinde hem Gbagbo hem de eşinin sorumlu tutulabileceğini kaydetti.