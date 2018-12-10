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Dünya

Polis ve göstericilerin 'biber gazı' mücadelesi

Fransa (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları sırasında yaşanan polis ve göstericilerin 'biber gazı' mücadelesi, amatör kamera tarafınca kaydedildi

10 Aralık 2018 13:36

Fransa (DHA) - Fransa\'da \'sarı yelekliler\' protestoları sırasında yaşanan polis ve göstericilerin \'biber gazı\' mücadelesi, amatör kamera tarafınca kaydedildi. Videoda yaşlı bir adamın polise yumruk atmasından sonra polis, göstericilerin üzerine biber gazı sıkarken görülüyor. Bunun üzerine polisi protesto eden göstericiler de polisin üzerine biber gazı sıkarak karşılık veriyor.
İşte o görüntüler…

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı adamın polise yumruk atması

-Polisin göstericilerin üzerine gaz sıkması

-Göstericilerin polisi yuhalaması

-Göstericilerin polise gaz sıkması

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