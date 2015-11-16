T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polis ve FARC gerillasından ülke barışı için ilginç poz

“Her şey barış için”

16 Kasım 2015 11:51

Kolombiya’da 51 yıldır faaliyet gösteren FARC örgütüyle hükümet arasında anlaşma sağlanmıştı. Ülkede bu yeni barış sürecini ilginç bir şekilde poz verilerek gösterildi.

Taraf’ın haberine göre, Eski örgüt üyelerinden Ana Pacheco, onu yakalayan Isabel Londono ile Soho dergisine poz verdi. Pancheco ve Londono, John Lennon ile büyük aşkı Yoko Ono‘nun, Lennon’un doğumgününde Rolling Stone dergisine verdikleri pozun aynısını Soho için sahneledi.

Fotoğraflar hakkında konuşan Londano, “Eski bir gerillayla yakın pozlar vermemin insanları şok edeceğini biliyordum. Zaten dergi tarafından böyle bir teklif geldiğinde ilk başta çok tereddüt ettim. Ancak daha sonra bu fikrin ülkede barışı geri getirmek için önemli bir adım olabileceğini düşündüm” ifadelerini kullandı.

Pacheco ise, “Hayatımın en önemli anı. Her şey barış için. Eşim de kampanyaya destek verdiği için bu pozları verdim” diye konuştu.

ETİKETLER

farckolombiyabarış pozu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24