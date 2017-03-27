Polis ve adliye çalışanlarına rüşvet operasyonu; gözaltılar var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri ileri sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 emniyet müdür yardımcısı, 1 amir, polisler ve adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.