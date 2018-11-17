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Polis, vatandaşa soba yakmayı öğretti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de polis, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı, vatandaşa sobayı nasıl yakmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretiyor

17 Kasım 2018 14:38

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de polis, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı, vatandaşa sobayı nasıl yakmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretiyor.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, sobalardan kaynaklanan karbonmonoksit gazından ölümlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Toplum Polisi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Servis doktorları ile birlikte Merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi\'nde vatandaşa, kurdukları sobayı yakarak eğitim verdi. Eğitimde görev alan polis memuru  Mesut Eroğlu, \"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak beş yıldır devam \'Sıcak Yuvam\' projesi kapsamında vatandaşlarımıza uygulamalı olarak doğru soba yakma tekniklerini anlatıyoruz. Her hafta başka bir mahalleye giderek, vatandaşa baca temizliği, soba yakmanın püf noktaları, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı ilk yardım konuları hakkında bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımızın merak ettiği soruları yanıtlıyoruz\" dedi.
Acil servis doktorları da vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı neler yapılması gerektiğini ve zehirlenmenin belirtilerini ayrıntılı olarak anlattı.

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