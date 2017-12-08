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Polis uyuşturucuyu yanan sobadan aldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polis uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye baskın yaptı

08 Aralık 2017 15:28

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, polis uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye baskın yaptı. Polisi gören zanlılar esrar ve uyuşturucuları sobaya atıp yakmak istedi. Bunun üzerine polis, sobayı devirip uyuşturucuları aldı.
Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki \'Narkotim\' ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye şok baskın yaptı. Soğuk hava nedeniyle kahvedeki sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcıları, polis baskınını fark edince yanlarındaki esrar ve ecstasy hapları, yanan sobanın içine atarak, delilleri yok etmek istedi. Ancak ekipler, hızlı davranarak önce torbacıları yere yatırdıktan sonra sobayı devirdi. Alevler nedeniyle yanma tehlikesi de atlatan ekipler, ayaklarıyla devirdikleri sobadaki uyuşturucu ve hapları tamamen yanmadan kurtarıp söndürdü. Olayla ilgili  M.G. (28) ile H.Ö. (53) gözaltına alındı. Sobadan 21 gram esrar, 17 ecstasy hap ele geçirildi. Daha önceden de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan sabıkaları olan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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