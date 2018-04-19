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Polis uygulamasından kaçan sürücü, uyarı ateşiyle yaralandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de dün gece polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, uyarı ateşi sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı

19 Nisan 2018 20:46

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de dün gece polisin \'dur\' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, uyarı ateşi sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörle bağlantılı kişilere yönelik yapılan bir ihbar üzerine kentin Kıyık Mahallesi\'nde uygulama noktası oluşturarak, araçlar üzerinde inceleme yaptı. Saat 03.00 sıralarında aracının farları kapalı olarak gelen D.Ş., polis ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtı. Polis önce havaya daha sonra ise araca doğru açtı. Ancak araç uzaklaştı. Polis ekipleri bölgede arama yaptığı sırada şüphelilerin bir eve saklandığı bilgisi üzerine eve baskın yaptı. Evdeki 5 şüpheli gözaltına alınırken, araç sürücüsü D.Ş.\'nin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirlendi.
Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınan D.Ş.\'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Şüphelilerin alkollü oldukları için polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı kaydedildi. Soruşturma başlatıldı.

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