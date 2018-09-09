Polis uygulamasında ele geçirilen beyzbol sopasındaki yazı şaşırttı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü, 720 polisin katılımıyla \'huzur ve güven\' uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonda ele geçirilen beyzbol sopasının üzerinde, \'Kişisel olaylara müdahale aracı\' (KOMA) yazısı ise dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen \'Adana Huzur ve Güven\' uygulaması, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve narkotik köpekleriyle otomobillerde arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

\'KİŞİSEL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI\'

Uygulama sırasında 2 bin 542 araç kontrolden geçerken, 8 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulandı. 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 150 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, birer adet kalem ve çakmak bıçak, bir adet elektro şok cihazı, 2 adet muşta ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Kontrol sırasında durdurulan bir otomobilde ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki \'kişisel olaylara müdahale aracı\' yazısı ise dikkat çekti. Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallenin gençleriyle sohbet eden Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygumaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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