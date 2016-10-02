Polis, Üsküdar'daki gömülü silahların sırrını çözdü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde toprağa gömülü olarak bulunan 250 kuru sıkı tabancanın sırrı ortaya çıkıyor. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri silahların 2009 yılında iş makineleriyle ezildikten sonra toprağa gömüldüğünü belirledi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihan Uludağ'ın haberine göre; silahlara ilişkin soruşturmayı yürüten polis ekipleri, 250 adet silahın 2009 yılında gömülme anına tanıklık yapan bazı şahitlere ulaştı. Şahitler, silahların büyük iş makineleriyle önce çiğnenerek ezildiğini daha sonra kepçe ile açılan çukura gömüldüklerini söyledi.

Üsküdar'da tabanca bulunan bölgede kazı başlatıldı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerde silahların gerçekten de görgü tanıklarının söylediği gibi, kırık ve ezik olduğu belirlendi. Polis, ele geçirilen 250 kuru sıkı tabancanın adli emanetten alınarak imha amaçlı olarak buraya gömülmüş olma ihtimalini değerlendirmeye aldı. Bir ihbar üzerine, Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi Dördüncü Murat Sokak'ta polis ekiplerince arama yapılmıştı. İş makinesi yardımıyla yapılan aramada, toprağa gömülü yaklaşık 250 tabanca çıkarılmış, yapılan ilk incelemede tabancaların kuru sıkı olduğu belirlenmişti.